O Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit (Markit Manufacturing PMI) reflete o ambiente para fazer negócios no setor industrial na Coréia do Sul. O índice é calculado mensalmente com base em inquéritos a gerentes de empresas de manufatura. Eles respondem a perguntas sobre novas encomendas, vendas, estado da indústria, estoque, fornecedores, avaliam as perspectivas de desenvolvimento para a indústria. O aumento no valor do indicador pode ter um efeito positivo nas cotações do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial da S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).