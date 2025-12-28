Calendário Econômico
Coreia do Sul - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial da S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|49.4
|48.8
|
49.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|49.3
|
49.4
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit (Markit Manufacturing PMI) reflete o ambiente para fazer negócios no setor industrial na Coréia do Sul. O índice é calculado mensalmente com base em inquéritos a gerentes de empresas de manufatura. Eles respondem a perguntas sobre novas encomendas, vendas, estado da indústria, estoque, fornecedores, avaliam as perspectivas de desenvolvimento para a indústria. O aumento no valor do indicador pode ter um efeito positivo nas cotações do won.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial da S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress