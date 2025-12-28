As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales y/y) refletem a variação das vendas no varejo na Coreia do Sul no mês de referência em comparação com o anterior. O cálculo utiliza dados de varejistas ajustados tendo em conta a inflação. O crescimento das vendas no varejo pode ter um efeito positivo nas cotações do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Vendas no Varejo (Mensal) (South Korea Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).