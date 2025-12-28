Calendário Econômico
Coreia do Sul - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (South Korea Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baixa
|2.4%
|2.3%
|
2.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.8%
|
2.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação nos preços de uma cesta fixa de bens e serviços, do ponto de vista dos consumidores sul-coreanos, no mês de relatórios em comparação com o mesmo mês do ano passado. O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, cuidados de saúde, comunicações, etc. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do won.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (South Korea Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
