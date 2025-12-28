As Importações - Anual - (Imports y/y) refletem a mudança no volume de importações de bens e serviços no mês reportado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de importação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da Coreia do Sul e da demanda por bens importados no mercado interno. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Exportações USD (Anual) (South Korea Imports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).