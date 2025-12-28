As Transações Correntes (Current Account) refletem a diferença entre a importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros no mês de referência. Um valor positivo indica entrada de capital na economia sul-coreana. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Transações Correntes (South Korea Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).