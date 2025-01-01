DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinWriteObject 

WriteObject

Escreve dados da instância de classe herdeira CObject para arquivo.

bool  WriteObject(
   CObject*  object      // Reference to the object
   )

Parâmetros

object

[in]  Referente à instância de classe herdeira CObject para escrever.

Valor de retorno

Verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram escritos.

 