- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteObject
Escreve dados da instância de classe herdeira CObject para arquivo.
|
bool WriteObject(
Parâmetros
object
[in] Referente à instância de classe herdeira CObject para escrever.
Valor de retorno
Verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram escritos.