DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinWriteDouble 

WriteDouble

Escreve uma variável para arquivo do tipo double .

uint  WriteDouble(
   double  value      // Value
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.