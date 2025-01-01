ReadLongArray

A partir do arquivo vai ler um array da variável do tipo long ou ulong .

bool ReadLongArray(

long& array[],

int start_item=0,

int items_count=-1

)

Parâmetros

array[]

[in] Referente ao array de destino do tipo long ou ulong.

start_item=0

[in] Elemento inicia a leitura.

items_count=-1

[in] Número de elementos para ler (-1 - lê até o final do arquivo).

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.