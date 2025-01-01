DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinReadLongArray 

ReadLongArray

A partir do arquivo vai ler um array da variável do tipo long ou ulong .

bool  ReadLongArray(
   long&  array[],            // Target array
   int    start_item=0,       // Start element
   int    items_count=-1      // Number of elements to read
   )

Parâmetros

array[]

[in]  Referente ao array de destino do tipo long ou ulong.

start_item=0

[in]  Elemento inicia a leitura.

items_count=-1

[in]  Número de elementos para ler (-1 - lê até o final do arquivo).

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.