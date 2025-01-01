DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 > Biblioteca Padrão > Arquivos > CFile > BinWriteLongArray 

WriteLongArray

Escreve um array de variável para arquivo do tipo long ou ulong.

uint  WriteLongArray(
   long&  array[],            // Array to write
   int    start_item=0,       // Start element
   int    items_count=-1      // Number of elements to write
   )

Parâmetros

array[]

[in]  Array para escrever.

start_item=0

[in]  Inicia a escrever a partir do elemento.

items_count=-1

[in]  Número de elementos para escrever (-1 - para array completo).

Valor de retorno

Número de bytes escritos.