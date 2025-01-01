Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileFolderDelete
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderDelete
Exclui pasta determinada.
|
bool FolderDelete(
Parâmetros
folder_name
[in] Nome da pasta a ser excluída. Contém caminho para a pasta em relação à pasta definida pelo flag FILE_COMMON.
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso. Falso se a pasta não foi excluída.
Observação
A pasta de trabalho é dependente do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().