FolderCreate

Cria nova pasta.

bool FolderCreate(

const string folder_name

)

Parâmetros

folder_name

[in] Nome da pasta para criar. Contém caminho para a pasta em relação à pasta definida pelo flag FILE_COMMON.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso. Falso se a pasta não foi criada.

Observação

A pasta de trabalho é dependente do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().