Limpa pasta determinada.

bool  FolderClean(
   const string  folder_name      // Folder name
   )

Parâmetros

folder_name

[in]  Nome da pasta a ser excluída. Contém caminho para a pasta em relação à pasta definida pelo flag FILE_COMMON.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso. Falso se a pasta não foi limpa.

Observação

A pasta de trabalho é dependente do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().