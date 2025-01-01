- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Copy
Copia um arquivo.
bool Copy(
Parâmetros
src_name
[in] O nome do arquivo para copiar.
src_flag
[in] Flags do arquivo para copiar (apenas FILE_COMMON é usado).
dst_name
[in] Nome do arquivo de destino.
dst_flags
[in] Flags do arquivo de destino (apenas FILE_REWRITE e FILE_COMMON são utilizados).
Valor de retorno
verdadeiro se com sucesso, falso se não tiver sido copiado.