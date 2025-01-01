Copy

Copia um arquivo.

bool Copy(

const string src_name,

int src_flag,

const string dst_name,

int dst_flags

)

Parâmetros

src_name

[in] O nome do arquivo para copiar.

src_flag

[in] Flags do arquivo para copiar (apenas FILE_COMMON é usado).

dst_name

[in] Nome do arquivo de destino.

dst_flags

[in] Flags do arquivo de destino (apenas FILE_REWRITE e FILE_COMMON são utilizados).

Valor de retorno

verdadeiro se com sucesso, falso se não tiver sido copiado.