WriteLong

Escreve uma variável para arquivo do tipo long ou ulong.

uint  WriteLong(
   long  value      // Value
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.