DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileSeek 

Seek

Define posição atual do arquivo.

void  Seek(
   long                offset,     // Offset
   ENUM_FILE_POSITION  origin      // Origin
   )

Parâmetros

offset

[in]  Deslocamento em bytes do arquivo (pode ser negativo).

origin

[in]  Origem do deslocamento.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso. Falso se a posição do arquivo não foi alterada.