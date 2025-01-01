DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBin 

CFileBin

CFileBin est une classe permettant un accès simplifié aux fichiers binaires.

Description

La classe CFileBin fournit un accès aux fichiers binaires.

Déclaration

   class CFileBin: public CFile

Titre

   #include <Files\FileBin.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CFile

          CFileBin

Méthodes de Classe

Méthodes d'ouverture

 

Open

Ouvre un fichier binaire

Méthodes d'écriture

 

WriteChar

Ecrit une variable de type char ou uchar

WriteShort

Ecrit une variable de type short ou ushort

WriteInteger

Ecrit une variable de type int ou uint

WriteLong

Ecrit une variable de type long ou ulong

WriteFloat

Ecrit une variable de type float

WriteDouble

Ecrit une variable de type double

WriteString

Ecrit une variable de type string

WriteCharArray

Ecrit un tableau de variables de type char ou uchar

WriteShortArray

Ecrit un tableau de variables de type short ou ushort

WriteIntegerArray

Ecrit un tableau de variables de type int ou uint

WriteLongArray

Ecrit un tableau de variables de type long ou ulong

WriteFloatArray

Ecrit un tableau de variables de type float

WriteDoubleArray

Ecrit un tableau de variables de type double

WriteObject

Ecrit les données d'une instance dérivant de la classe CObject

Méthodes de lecture

 

ReadChar

Lit une variable de type char ou uchar

ReadShort

Lit une variable de type short ou ushort

ReadInteger

Lit une variable de type int ou uint

ReadLong

Lit une variable de type long ou ulong

ReadFloat

Lit une variable de type float

ReadDouble

Lit une variable de type double

ReadString

Lit une variable de type string

ReadCharArray

Lit un tableau de variables de type char ou uchar

ReadShortArray

Lit un tableau de variables de type short ou ushort

ReadIntegerArray

Lit un tableau de variables de type int ou uint

ReadLongArray

Lit un tableau de variables de type long ou ulong

ReadFloatArray

Lit un tableau de variables de type float

ReadDoubleArray

Lit un tableau de variables de type double

ReadObject

Lit les données d'une instance de classe dérivant de la classe CObject

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose