- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
CFileBin est une classe permettant un accès simplifié aux fichiers binaires.
Description
La classe CFileBin fournit un accès aux fichiers binaires.
Déclaration
|
class CFileBin: public CFile
Titre
|
#include <Files\FileBin.mqh>
Méthodes de Classe
|
Méthodes d'ouverture
|
|
Ouvre un fichier binaire
|
Méthodes d'écriture
|
|
Ecrit une variable de type char ou uchar
|
Ecrit une variable de type short ou ushort
|
Ecrit une variable de type int ou uint
|
Ecrit une variable de type long ou ulong
|
Ecrit une variable de type float
|
Ecrit une variable de type double
|
Ecrit une variable de type string
|
Ecrit un tableau de variables de type char ou uchar
|
Ecrit un tableau de variables de type short ou ushort
|
Ecrit un tableau de variables de type int ou uint
|
Ecrit un tableau de variables de type long ou ulong
|
Ecrit un tableau de variables de type float
|
Ecrit un tableau de variables de type double
|
Ecrit les données d'une instance dérivant de la classe CObject
|
Méthodes de lecture
|
|
Lit une variable de type char ou uchar
|
Lit une variable de type short ou ushort
|
Lit une variable de type int ou uint
|
Lit une variable de type long ou ulong
|
Lit une variable de type float
|
Lit une variable de type double
|
Lit une variable de type string
|
Lit un tableau de variables de type char ou uchar
|
Lit un tableau de variables de type short ou ushort
|
Lit un tableau de variables de type int ou uint
|
Lit un tableau de variables de type long ou ulong
|
Lit un tableau de variables de type float
|
Lit un tableau de variables de type double
|
Lit les données d'une instance de classe dérivant de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose