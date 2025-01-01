DocumentaçãoSeções
Define/Limpa o flag FILE_COMMON.

void  SetCommon(
   bool  common      // New flag value
   )

Parâmetros

common

[in]  O novo valor para o flag FILE_COMMON.

Observação

O flag FILE_UNICODE determina a pasta de trabalho atual. Se for falso, a pasta do terminal local é usada como a pasta atual de trabalho. Se for verdadeiro, a pasta geral é usada como a pasta atual de trabalho. Se o arquivo foi aberto, o flag não pode ser alterado.