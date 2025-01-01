- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
CFileBin è una classe per l'accesso semplificato ai file binari.
Descrizione
La Classe CFileBin fornisce l'accesso ai file binari.
Dichiarazione
class CFileBin: public CFile
Titolo
#include <Files\FileBin.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Metodi Open
Apre un file binario
Metodi Write
Scrive variabili di tipo char o uchar
Scrive variabili di tipo short o ushort
Scrive variabili di tipo int o uint
Scrive variabili di tipo long o ulong
Scrive variabili di tipo float
Scrive variabili di tipo double
Scrive variabili di tipo string
Scrive un array di variabili di tipo char o uchar
Scrive un array di variabili di tipo short o ushort
Scrive un array di variabili di tipo int o uint
Scrive un array di variabili di tipo long o ulong
Scrive array di variabili float
Scrive un array di variabili di tipo double
Scrive dati dell'istanza della classe erede CObject
Metodi Read
Legge variabili di tipo char o uchar
Legge variabili di tipo short o ushort
Legge int or uint type variable
Legge variabili di tipo long o ulong
Legge variabili di tipo float
Legge variabili di tipo double
Legge variabili di tipo string
Legge un array di variabili di tipo char o uchar
Legge un array di variabili di tipo short o ushort
Legge un array di variabili di tipo int o uint
Legge un array di variabili di tipo long o ulong
Legge un array di variabili di tipo float
Legge un array di variabili di tipo double
Legge dati dell'istanza della classe erede CObject
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose