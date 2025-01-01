DocumentazioneSezioni
CFileBin

CFileBin è una classe per l'accesso semplificato ai file binari.

Descrizione

La Classe CFileBin fornisce l'accesso ai file binari.

Dichiarazione

   class CFileBin: public CFile

Titolo

   #include <Files\FileBin.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CFile

          CFileBin

I Metodi della Classe per Gruppi

Metodi Open

 

Open

Apre un file binario

Metodi Write

 

WriteChar

Scrive variabili di tipo char o uchar

WriteShort

Scrive variabili di tipo short o ushort

WriteInteger

Scrive variabili di tipo int o uint

WriteLong

Scrive variabili di tipo long o ulong

WriteFloat

Scrive variabili di tipo float

WriteDouble

Scrive variabili di tipo double

WriteString

Scrive variabili di tipo string

WriteCharArray

Scrive un array di variabili di tipo char o uchar

WriteShortArray

Scrive un array di variabili di tipo short o ushort

WriteIntegerArray

Scrive un array di variabili di tipo int o uint

WriteLongArray

Scrive un array di variabili di tipo long o ulong

WriteFloatArray

Scrive array di variabili float

WriteDoubleArray

Scrive un array di variabili di tipo double

WriteObject

Scrive dati dell'istanza della classe erede CObject

Metodi Read

 

ReadChar

Legge variabili di tipo char o uchar

ReadShort

Legge variabili di tipo short o ushort

ReadInteger

Legge int or uint type variable

ReadLong

Legge variabili di tipo long o ulong

ReadFloat

Legge variabili di tipo float

ReadDouble

Legge variabili di tipo double

ReadString

Legge variabili di tipo string

ReadCharArray

Legge un array di variabili di tipo char o uchar

ReadShortArray

Legge un array di variabili di tipo short o ushort

ReadIntegerArray

Legge un array di variabili di tipo int o uint

ReadLongArray

Legge un array di variabili di tipo long o ulong

ReadFloatArray

Legge un array di variabili di tipo float

ReadDoubleArray

Legge un array di variabili di tipo double

ReadObject

Legge dati dell'istanza della classe erede CObject

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose