ReadShort

A partir do arquivo vai ler variável do tipo short ou ushort .

bool  ReadShort(
   short&  value      
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável de destino do tipo short ou ushort.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.