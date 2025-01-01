DokümantasyonBölümler
CFileBin

CFileBin sınıfı, ikili dosyalara kolay erişim için tasarlanmıştır.

Açıklama

CFileBin sınıfı, ikili dosyalara erişim sağlar.

Bildirim

   class CFileBin: public CFile

Başlık

   #include <Files\FileBin.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CFile

          CFileBin

Sınıf Yöntemleri

Açma yöntemleri

 

Open

İkili dosyayı açar

Yazma yöntemleri

 

WriteChar

char veya uchar tipli değişkeni yazar

WriteShort

short veya ushort tipli değişkeni yazar

WriteInteger

int veya uint tipli değişkeni yazar

WriteLong

long veya ulong tipli değişkeni yazar

WriteFloat

float tipli değişkeni yazar

WriteDouble

double tipli değişkeni yazar

WriteString

string tipli değişkeni yazar

WriteCharArray

char veya uchar tipli bir dizi yazar

WriteShortArray

short or ushort tipli bir dizi yazar

WriteIntegerArray

int veya uint tipli bir dizi yazar

WriteLongArray

long veya ulong tipli bir dizi yazar

WriteFloatArray

float tipli bir dizi yazar

WriteDoubleArray

double tipli bir dizi yazar

WriteObject

CObject sınıfının soyundan gelen bir örneğin verilerini yazar

Okuma yöntemleri

 

ReadChar

char veya uchar tipli değişkeni okur

ReadShort

short veya ushort tipli değişkeni okur

ReadInteger

int veya uint tipli değişkeni okur

ReadLong

long veya ulong tipli değişkeni okur

ReadFloat

float tipli değişkeni okur

ReadDouble

double tipli değişkeni okur

ReadString

string tipli değişkeni okur

ReadCharArray

char veya uchar tipli bir diziyi okur

ReadShortArray

short veya ushort tipli bir diziyi okur

ReadIntegerArray

int veya uint tipli bir diziyi okur

ReadLongArray

long veya ulong tipli bir diziyi okur

ReadFloatArray

float tipli bir diziyi okur

ReadDoubleArray

double tipli bir diziyi okur

ReadObject

CObject sınıfının soyundan gelen bir örneğin verilerini okur

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose