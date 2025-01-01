- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
CFileBin sınıfı, ikili dosyalara kolay erişim için tasarlanmıştır.
Açıklama
CFileBin sınıfı, ikili dosyalara erişim sağlar.
Bildirim
|
class CFileBin: public CFile
Başlık
|
#include <Files\FileBin.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Açma yöntemleri
|
|
İkili dosyayı açar
|
Yazma yöntemleri
|
|
char veya uchar tipli değişkeni yazar
|
short veya ushort tipli değişkeni yazar
|
int veya uint tipli değişkeni yazar
|
long veya ulong tipli değişkeni yazar
|
float tipli değişkeni yazar
|
double tipli değişkeni yazar
|
string tipli değişkeni yazar
|
char veya uchar tipli bir dizi yazar
|
short or ushort tipli bir dizi yazar
|
int veya uint tipli bir dizi yazar
|
long veya ulong tipli bir dizi yazar
|
float tipli bir dizi yazar
|
double tipli bir dizi yazar
|
CObject sınıfının soyundan gelen bir örneğin verilerini yazar
|
Okuma yöntemleri
|
|
char veya uchar tipli değişkeni okur
|
short veya ushort tipli değişkeni okur
|
int veya uint tipli değişkeni okur
|
long veya ulong tipli değişkeni okur
|
float tipli değişkeni okur
|
double tipli değişkeni okur
|
string tipli değişkeni okur
|
char veya uchar tipli bir diziyi okur
|
short veya ushort tipli bir diziyi okur
|
int veya uint tipli bir diziyi okur
|
long veya ulong tipli bir diziyi okur
|
float tipli bir diziyi okur
|
double tipli bir diziyi okur
|
CObject sınıfının soyundan gelen bir örneğin verilerini okur
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose