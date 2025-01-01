DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinWriteFloat 

WriteFloat

Escreve uma variável para arquivo do tipo float.

uint  WriteFloat(
   float  value      // Value
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.