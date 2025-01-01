DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinReadString 

ReadString

A partir do arquivo vai ler uma variável do tipo string.

bool  ReadString(
   string&  value      // Target string
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável de destino do tipo string.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.

