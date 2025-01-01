DocumentaçãoSeções
Move

Renomeia/move arquivo.

bool  Move(
   const string  src_name,      // Source file name
   int           src_flag,      // Flag
   const string  dst_name,      // Destination file name
   int           dst_flags      // Flags
   )

Parâmetros

src_name

[in]  O nome do arquivo para mover.

src_flag

[in]  Flags do arquivo para copiar (apenas FILE_COMMON é usado).

dst_name

[in]  Nome do arquivo de destino.

dst_flags

[in]  Flags do arquivo de destino (apenas FILE_REWRITE e FILE_COMMON são utilizados).

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso. Falso se não foi movido.