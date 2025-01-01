DocumentaçãoSeções
Se com sucesso, abre o arquivo binário determinado e o atribui para a instância de classe.

int  Open(
   const string  file_name,     // File name
   int           flags          // Flags
   )

Parâmetros

file_name

[in]  O nome do arquivo a ser aberto.

flags

[in]  Flags de arquivo aberto (existe uma configuração forçada do flag FILE_BIN)

Valor de retorno

Manipulador do arquivo aberto.