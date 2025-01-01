- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
Open
Se com sucesso, abre o arquivo binário determinado e o atribui para a instância de classe.
|
int Open(
Parâmetros
file_name
[in] O nome do arquivo a ser aberto.
flags
[in] Flags de arquivo aberto (existe uma configuração forçada do flag FILE_BIN)
Valor de retorno
Manipulador do arquivo aberto.