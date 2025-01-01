- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Se com sucesso, abre o arquivo determinado e o atribui para a instância da classe.
int Open(
Parâmetros
file_name
[in] O nome do arquivo para abrir.
flags
[in] Flags de arquivo aberto
delimiter=9
[in] Separador do arquivo CSV.
Valor de retorno
Manipulador do arquivo aberto.
Observação
A pasta de trabalho depende do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().