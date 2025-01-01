Open

Se com sucesso, abre o arquivo determinado e o atribui para a instância da classe.

int Open(

const string file_name,

int flags,

short delimiter=9

)

Parâmetros

file_name

[in] O nome do arquivo para abrir.

flags

[in] Flags de arquivo aberto

delimiter=9

[in] Separador do arquivo CSV.

Valor de retorno

Manipulador do arquivo aberto.

Observação

A pasta de trabalho depende do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().