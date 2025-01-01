DocumentaçãoSeções
Se com sucesso, abre o arquivo determinado e o atribui para a instância da classe.

int  Open(
   const string  file_name,       // File name
   int           flags,           // Flags
   short         delimiter=9      // Separator
   )

Parâmetros

file_name

[in]  O nome do arquivo para abrir.

flags

[in]  Flags de arquivo aberto

delimiter=9

[in]  Separador do arquivo CSV.

Valor de retorno

Manipulador do arquivo aberto.

Observação

A pasta de trabalho depende do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().