- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
Klasse CFileBin
CFileBin ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Binärdateien.
Beschreibung
Klasse CFileBin bietet den Zugriff auf die Binärdateien.
Deklaration
|
class CFileBin: public CFile
Kopf
|
#include <Files\FileBin.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
|
Öffnung
|
|
Öffnet eine Binärdatei
|
Schreibmethoden
|
|
Schreibt eine Variable vom Typ char oder uchar
|
Schreibt eine Variable vom Typ short oder ushort
|
Schreibt eine Variable vom Typ int oder uint
|
Schreibt eine Variable vom Typ long oder ulong
|
Schreibt eine Variable vom Typ float
|
Schreibt eine Variable vom Typ double
|
Schreibt eine Variable vom Typ string
|
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ char oder uchar
|
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ short oder ushort
|
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ int oder uint
|
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ long oder ulong
|
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ float
|
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ double
|
Schreibt Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse
|
Lesemethoden
|
|
Liest eine Variable vom Typ char oder uchar
|
Liest eine Variable vom Typ short oder ushort
|
Liest eine Variable vom Typ int oder uint
|
Liest eine Variable vom Typ long oder ulong
|
Liest eine Variable vom Typ float
|
Liest eine Variable vom Typ double
|
Liest eine Variable vom Typ string
|
Liest ein Array von Variablen vom Typ char oder uchar
|
Liest ein Array von Variablen vom Typ short oder ushort
|
Liest ein Array von Variablen vom Typ int oder uint
|
Liest ein Array von Variablen vom Typ long oder ulong
|
Liest ein Array von Variablen vom Typ float
|
Liest ein Array von Variablen vom Typ double
|
Liest Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose