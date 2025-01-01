DokumentationKategorien
Klasse CFileBin

CFileBin ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Binärdateien.

Beschreibung

Klasse CFileBin bietet den Zugriff auf die Binärdateien.

Deklaration

   class CFileBin: public CFile

Kopf

   #include <Files\FileBin.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CFile

          CFileBin

Gruppen der Klassenmethode

Öffnung

 

Open

Öffnet eine Binärdatei

Schreibmethoden

 

WriteChar

Schreibt eine Variable vom Typ char oder uchar

WriteShort

Schreibt eine Variable vom Typ short oder ushort

WriteInteger

Schreibt eine Variable vom Typ int oder uint

WriteLong

Schreibt eine Variable vom Typ long oder ulong

WriteFloat

Schreibt eine Variable vom Typ float

WriteDouble

Schreibt eine Variable vom Typ double

WriteString

Schreibt eine Variable vom Typ string

WriteCharArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ char oder uchar

WriteShortArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ short oder ushort

WriteIntegerArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ int oder uint

WriteLongArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ long oder ulong

WriteFloatArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ float

WriteDoubleArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ double

WriteObject

Schreibt Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse

Lesemethoden

 

ReadChar

Liest eine Variable vom Typ char oder uchar

ReadShort

Liest eine Variable vom Typ short oder ushort

ReadInteger

Liest eine Variable vom Typ int oder uint

ReadLong

Liest eine Variable vom Typ long oder ulong

ReadFloat

Liest eine Variable vom Typ float

ReadDouble

Liest eine Variable vom Typ double

ReadString

Liest eine Variable vom Typ string

ReadCharArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ char oder uchar

ReadShortArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ short oder ushort

ReadIntegerArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ int oder uint

ReadLongArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ long oder ulong

ReadFloatArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ float

ReadDoubleArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ double

ReadObject

Liest Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose