WriteShort

Escreve uma variável para arquivo do tipo short ou ushort.

uint  WriteShort(
   short  value      // Value
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.