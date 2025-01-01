Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileFileFindFirst
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindFirst
Inicia a busca de arquivos usando o filtro determinado.
|
int FileFindFirst(
Parâmetros
filter
[in] Filtro de pesquisa.
file_name
[out] A referência string para o primeiro arquivo encontrado.
Valor de retorno
Se for bem sucedido, ele retorna o manipulador, que poderá ser usado em nova pesquisa de arquivos usando o FileFindNext, ou INVALID_HANDLE se não houver qualquer arquivo correspondente ao filtro determinado.
Observação
A pasta de trabalho é dependente do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().