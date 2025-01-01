FileFindFirst

Inicia a busca de arquivos usando o filtro determinado.

int FileFindFirst(

const string filter,

string& file_name

)

Parâmetros

filter

[in] Filtro de pesquisa.

file_name

[out] A referência string para o primeiro arquivo encontrado.

Valor de retorno

Se for bem sucedido, ele retorna o manipulador, que poderá ser usado em nova pesquisa de arquivos usando o FileFindNext, ou INVALID_HANDLE se não houver qualquer arquivo correspondente ao filtro determinado.

Observação

A pasta de trabalho é dependente do flag FILE_COMMON, definido pelo método SetCommon().