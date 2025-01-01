문서화섹션
CFileBin

CFileBin은 binary 파일에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

설명

CFileBin 클래스는 binary 파일에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

   class CFileBin: public CFile

제목

   #include <Files\FileBin.mqh>

상속 계층

  CObject

      CFile

          CFileBin

그룹별 클래스 메서드

메서드 열기

 

Open

binary 파일 열기

메서드 쓰기

 

WriteChar

char 또는 uchar 유형 변수 쓰기

WriteShort

short 또는 ushort 유형 변수

WriteInteger

int 또는 uint 유형 변수

WriteLong

long 또는 ulong 유형 변수

WriteFloat

float 유형 변수 쓰기

WriteDouble

double 유형 변수

WriteString

string 유형 변수 쓰기

WriteCharArray

char 또는 uchar 유형 변수의 배열 쓰기

WriteShortArray

short 또는 ushort 유형 변수 배열 쓰기

WriteIntegerArray

int 또는 uint 유형의 변수 배열 쓰기

WriteLongArray

long 또는 ulong 유형 변수 배열 쓰기

WriteFloatArray

float 변수 배열 쓰기

WriteDoubleArray

double 유형 변수 배열 쓰기

WriteObject

CObject 클래스 상속자 인스턴스의 데이터 쓰기

메서드 읽기

 

ReadChar

Reads char 또는 uchar 유형 변수 읽기

ReadShort

short 또는 ushort 유형 변수 읽기

ReadInteger

int 또는 uint 유형 변수 읽기

ReadLong

long 또는 ulong 유형 변수 읽기

ReadFloat

Reads float 유형 변수 읽기

ReadDouble

double 유형 변수 읽기

ReadString

string 유형 변수 읽기

ReadCharArray

char 또는 uchar 유형 변수 배열 읽기

ReadShortArray

short 또는 ushort 유형 변수 배열 읽기

ReadIntegerArray

int 또는 uint 유형 변수 배열 읽기

ReadLongArray

long 또는 ulong 유형 변수 배열 읽기

ReadFloatArray

float 유형 변수 배열 읽기

ReadDoubleArray

double 유형 변수 배열 읽기

ReadObject

CObject 클래스 상속자 인스턴스 데이터를 읽기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

클래스 CFile에서 상속된 메서드

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose