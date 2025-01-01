- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
CFileBin은 binary 파일에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
설명
CFileBin 클래스는 binary 파일에 대한 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CFileBin: public CFile
제목
|
#include <Files\FileBin.mqh>
그룹별 클래스 메서드
|
메서드 열기
|
|
binary 파일 열기
|
메서드 쓰기
|
|
char 또는 uchar 유형 변수 쓰기
|
short 또는 ushort 유형 변수
|
int 또는 uint 유형 변수
|
long 또는 ulong 유형 변수
|
float 유형 변수 쓰기
|
double 유형 변수
|
string 유형 변수 쓰기
|
char 또는 uchar 유형 변수의 배열 쓰기
|
short 또는 ushort 유형 변수 배열 쓰기
|
int 또는 uint 유형의 변수 배열 쓰기
|
long 또는 ulong 유형 변수 배열 쓰기
|
float 변수 배열 쓰기
|
double 유형 변수 배열 쓰기
|
CObject 클래스 상속자 인스턴스의 데이터 쓰기
|
메서드 읽기
|
|
Reads char 또는 uchar 유형 변수 읽기
|
short 또는 ushort 유형 변수 읽기
|
int 또는 uint 유형 변수 읽기
|
long 또는 ulong 유형 변수 읽기
|
Reads float 유형 변수 읽기
|
double 유형 변수 읽기
|
string 유형 변수 읽기
|
char 또는 uchar 유형 변수 배열 읽기
|
short 또는 ushort 유형 변수 배열 읽기
|
int 또는 uint 유형 변수 배열 읽기
|
long 또는 ulong 유형 변수 배열 읽기
|
float 유형 변수 배열 읽기
|
double 유형 변수 배열 읽기
|
CObject 클래스 상속자 인스턴스 데이터를 읽기
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
|
클래스 CFile에서 상속된 메서드
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose