CFileBin

La clase CFileBin facilita el acceso a los archivos binarios.

Descripción

La clase CFileBin proporciona acceso a los archivos binarios.

Declaración

   class CFileBin: public CFile

Título

   #include <Files\FileBin.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CFile

          CFileBin

Métodos de la clase

Métodos de apertura

 

Open

Abre un archivo binario

Métodos de escritura

 

WriteChar

Escribe la variable de tipo char o uchar

WriteShort

Escribe la variable de tipo short o ushort

WriteInteger

Escribe la variable de tipo int o uint

WriteLong

Escribe la variable de tipo long o ulong

WriteFloat

Escribe la variable de tipo float

WriteDouble

Escribe la variable de tipo double

WriteString

Escribe la variable de tipo string

WriteCharArray

Escribe un array de variables de tipo char o uchar

WriteShortArray

Escribe un array de variables de tipo short o ushort

WriteIntegerArray

Escribe un array de variables de tipo int o uint

WriteLongArray

Escribe un array de variables de tipo long o ulong

WriteFloatArray

Escribe un array de variables float

WriteDoubleArray

Escribe un array de variables de tipo double

WriteObject

Escribe datos de la instancia de la clase CObject

Métodos de lectura

 

ReadChar

Lee la variable de tipo char o uchar

ReadShort

Lee la variable de tipo short o ushort

ReadInteger

Lee la variable de tipo int o uint

ReadLong

Lee la variable de tipo long o ulong

ReadFloat

Lee la variable de tipo float

ReadDouble

Lee la variable de tipo double

ReadString

Lee la variable de tipo string

ReadCharArray

Lee el array de variables de tipo char o uchar

ReadShortArray

Lee el array de variables de tipo short o ushort

ReadIntegerArray

Lee el array de variables de tipo int o uint

ReadLongArray

Lee el array de variables de tipo long o ulong

ReadFloatArray

Lee el array de variables de tipo float

ReadDoubleArray

Lee el array de variables de tipo double

ReadObject

Escribe datos de la instancia de la clase CObject

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose