- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
La clase CFileBin facilita el acceso a los archivos binarios.
Descripción
La clase CFileBin proporciona acceso a los archivos binarios.
Declaración
|
class CFileBin: public CFile
Título
|
#include <Files\FileBin.mqh>
Métodos de la clase
|
Métodos de apertura
|
|
Abre un archivo binario
|
Métodos de escritura
|
|
Escribe la variable de tipo char o uchar
|
Escribe la variable de tipo short o ushort
|
Escribe la variable de tipo int o uint
|
Escribe la variable de tipo long o ulong
|
Escribe la variable de tipo float
|
Escribe la variable de tipo double
|
Escribe la variable de tipo string
|
Escribe un array de variables de tipo char o uchar
|
Escribe un array de variables de tipo short o ushort
|
Escribe un array de variables de tipo int o uint
|
Escribe un array de variables de tipo long o ulong
|
Escribe un array de variables float
|
Escribe un array de variables de tipo double
|
Escribe datos de la instancia de la clase CObject
|
Métodos de lectura
|
|
Lee la variable de tipo char o uchar
|
Lee la variable de tipo short o ushort
|
Lee la variable de tipo int o uint
|
Lee la variable de tipo long o ulong
|
Lee la variable de tipo float
|
Lee la variable de tipo double
|
Lee la variable de tipo string
|
Lee el array de variables de tipo char o uchar
|
Lee el array de variables de tipo short o ushort
|
Lee el array de variables de tipo int o uint
|
Lee el array de variables de tipo long o ulong
|
Lee el array de variables de tipo float
|
Lee el array de variables de tipo double
|
Escribe datos de la instancia de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose