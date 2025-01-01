DocumentaçãoSeções
WriteString

Escreve uma variável para arquivo do tipo string.

uint  WriteString(
   const string  value      // Value
   )

Parâmetros

value

[in]  String para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.

WriteString

Escreve uma variável para arquivo do tipo string.

uint  WriteString(
   const string  value,     // Value
   int           size       // Size
   )

Parâmetros

value

[in]  String para escrever.

size

[in] Número de bytes para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.