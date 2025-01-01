- Open
CFileBin
CFileBin はバイナリファイルへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CFileBin クラスはバイナリファイルへのアクセスを提供します。
宣言
|
class CFileBin: public CFile
タイトル
|
#include <Files\FileBin.mqh>
クラスメソッド
|
オープンメソッド
|
|
バイナリファイルを開きます。
|
書き込みメソッド
|
|
char または uchar 型の変数を書き込みます。
|
short または ushort 型の変数を書き込みます。
|
int または uint 型の変数を書き込みます。
|
long または ulong 型の変数を書き込みます。
|
float 型の変数を書き込みます。
|
double 型の変数を書き込みます。
|
string 型の変数を書き込みます。
|
char または uchar 型の変数の配列を書き込みます。
|
short または ushort 型の変数の配列を書き込みます。
|
int または uint 型の変数の配列を書き込みます。
|
long または ulong 型の変数の配列を書き込みます。
|
float 型の変数の配列を書き込みます。
|
double 型の変数の配列を書き込みます。
|
CObject 継承クラスのインスタンスのデータを書き込みます。
|
読み込みメソッド
|
|
char または uchar 型の変数を読み込みます。
|
short または ushort 型の変数を読み込みます。
|
int または uint 型の変数を読み込みます。
|
long または ulong 型の変数を読み込みます。
|
float 型の変数を読み込みます。
|
double 型の変数を読み込みます。
|
string 型の変数を読み込みます。
|
char または uchar 型の変数の配列を読み込みます。
|
short または ushort 型の変数の配列を読み込みます。
|
int または uint 型の変数の配列を読み込みます。
|
long または ulong 型の変数の配列を読み込みます。
|
float 型の変数の配列を読み込みます。
|
double 型の変数の配列を読み込みます。
|
CObject 継承クラスのインスタンスのデータを読み込みます。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose