MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBin 

CFileBin

CFileBin はバイナリファイルへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CFileBin クラスはバイナリファイルへのアクセスを提供します。

宣言

  class CFileBin: public CFile

タイトル

  #include <Files\FileBin.mqh>

継承階層

  CObject

      CFile

          CFileBin

クラスメソッド

オープンメソッド

 

Open

バイナリファイルを開きます。

書き込みメソッド

 

WriteChar

char または uchar 型の変数を書き込みます。

WriteShort

short または ushort 型の変数を書き込みます。

WriteInteger

int または uint 型の変数を書き込みます。

WriteLong

long または ulong 型の変数を書き込みます。

WriteFloat

float 型の変数を書き込みます。

WriteDouble

double 型の変数を書き込みます。

WriteString

string 型の変数を書き込みます。

WriteCharArray

char または uchar 型の変数の配列を書き込みます。

WriteShortArray

short または ushort 型の変数の配列を書き込みます。

WriteIntegerArray

int または uint 型の変数の配列を書き込みます。

WriteLongArray

long または ulong 型の変数の配列を書き込みます。

WriteFloatArray

float 型の変数の配列を書き込みます。

WriteDoubleArray

double 型の変数の配列を書き込みます。

WriteObject

CObject 継承クラスのインスタンスのデータを書き込みます。

読み込みメソッド

 

ReadChar

char または uchar 型の変数を読み込みます。

ReadShort

short または ushort 型の変数を読み込みます。

ReadInteger

int または uint 型の変数を読み込みます。

ReadLong

long または ulong 型の変数を読み込みます。

ReadFloat

float 型の変数を読み込みます。

ReadDouble

double 型の変数を読み込みます。

ReadString

string 型の変数を読み込みます。

ReadCharArray

char または uchar 型の変数の配列を読み込みます。

ReadShortArray

short または ushort 型の変数の配列を読み込みます。

ReadIntegerArray

int または uint 型の変数の配列を読み込みます。

ReadLongArray

long または ulong 型の変数の配列を読み込みます。

ReadFloatArray

float 型の変数の配列を読み込みます。

ReadDoubleArray

double 型の変数の配列を読み込みます。

ReadObject

CObject 継承クラスのインスタンスのデータを読み込みます。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose