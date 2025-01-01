Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinWriteShortArray
WriteShortArray
Escreve um array de variável para arquivo do tipo short ou ushort.
uint WriteShortArray(
Parâmetros
array[]
[in] Array para escrever.
start_item=0
[in] Inicia a escrever a partir do elemento.
items_count=-1
[in] Número de elementos para escrever (-1 - para o array completo).
Valor de retorno
Número de bytes escritos.