ReadDouble

A partir do arquivo vai ler uma variável do tipo double .

bool  ReadDouble(
   double&  value      
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável de destino do tipo double.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.