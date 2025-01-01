DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinReadObject 

ReadObject

A partir do arquivo vai ler dados da instância de classe herdeira CObject.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // Reference to the object
   )

Parâmetros

object

[in]  Referente ao destino da instância de classe herdeira CObject para leitura.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.