Verifica o arquivo para o final da linha. É usado durante as operações de leitura do arquivo.

bool  IsLineEnding()

Valor de retorno

verdadeiro se o final da linha foi alcançado após a operação de leitura do arquivo txt ou csv (caracteres CR-LF).