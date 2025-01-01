Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileIsLineEnding HandleFilenameFlagsSetUnicodeSetCommonOpenCloseDeleteIsExistCopyMoveSizeTellSeekFlushIsEndingIsLineEndingFolderCreateFolderDeleteFolderCleanFileFindFirstFileFindNextFileFindClose IsLineEnding Verifica o arquivo para o final da linha. É usado durante as operações de leitura do arquivo. bool IsLineEnding() Valor de retorno verdadeiro se o final da linha foi alcançado após a operação de leitura do arquivo txt ou csv (caracteres CR-LF). IsEnding FolderCreate