ReadFloat

A partir do arquivo vai ler a variável do tipo float

bool  ReadFloat(
   float&  value      // Target variable
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável de destino do tipo float.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.