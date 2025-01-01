DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileBinWriteChar 

WriteChar

Escreve uma variável para arquivo do tipo char ou uchar

uint  WriteChar(
   char  value      // Value
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável para escrever.

Valor de retorno

Número de bytes escritos.