- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
CFileBin 类用于简便地访问二进制文件。
描述
类 CFileBin 可供访问二进制文件。
声明
|
class CFileBin: public CFile
标称库文件
|
#include <Files\FileBin.mqh>
类方法
|
打开方法
|
|
打开一个二进制文件
|
写入方法
|
|
写入字符或无符号字符类型的变量
|
写入短整数或无符号短整数类型的变量
|
写入整数或无符号整数类型的变量
|
写入长整数或无符号长整数类型的变量
|
写入浮点数类型的变量
|
写入双精度类型的变量
|
写入字符串类型的变量
|
写入字符或无符号字符类型数组的变量
|
写入短整数或无符号短整数类型数组的变量
|
写入整数或无符号整数类型数组的变量
|
写入长整数或无符号长整数类型数组的变量
|
写入浮点数类型数组的变量
|
写入双精度类型数组的变量
|
写入 CObject 类的继承者实例数据
|
读取方法
|
|
读取字符或无符号字符类型的变量
|
读取短整数或无符号短整数类型的变量
|
读取整数或无符号整数类型的变量
|
读取长整数或无符号长整数类型的变量
|
读取浮点数类型的变量
|
读取双精度类型的变量
|
读取字符串类型的变量
|
读取字符或无符号字符类型数组的变量
|
读取短整数或无符号短整数类型数组的变量
|
读取整数或无符号整数类型数组的变量
|
读取长整数或无符号长整数类型数组的变量
|
读取浮点数类型数组的变量
|
读取双精度类型数组的变量
|
读取 CObject 类的继承者实例数据
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose