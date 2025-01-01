文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBin 

CFileBin

CFileBin 类用于简便地访问二进制文件。

描述

类 CFileBin 可供访问二进制文件。

声明

   class CFileBin: public CFile

标称库文件

   #include <Files\FileBin.mqh>

继承体系

  CObject

      CFile

          CFileBin

类方法

打开方法

 

Open

打开一个二进制文件

写入方法

 

WriteChar

写入字符或无符号字符类型的变量

WriteShort

写入短整数或无符号短整数类型的变量

WriteInteger

写入整数或无符号整数类型的变量

WriteLong

写入长整数或无符号长整数类型的变量

WriteFloat

写入浮点数类型的变量

WriteDouble

写入双精度类型的变量

WriteString

写入字符串类型的变量

WriteCharArray

写入字符或无符号字符类型数组的变量

WriteShortArray

写入短整数或无符号短整数类型数组的变量

WriteIntegerArray

写入整数或无符号整数类型数组的变量

WriteLongArray

写入长整数或无符号长整数类型数组的变量

WriteFloatArray

写入浮点数类型数组的变量

WriteDoubleArray

写入双精度类型数组的变量

WriteObject

写入 CObject 类的继承者实例数据

读取方法

 

ReadChar

读取字符或无符号字符类型的变量

ReadShort

读取短整数或无符号短整数类型的变量

ReadInteger

读取整数或无符号整数类型的变量

ReadLong

读取长整数或无符号长整数类型的变量

ReadFloat

读取浮点数类型的变量

ReadDouble

读取双精度类型的变量

ReadString

读取字符串类型的变量

ReadCharArray

读取字符或无符号字符类型数组的变量

ReadShortArray

读取短整数或无符号短整数类型数组的变量

ReadIntegerArray

读取整数或无符号整数类型数组的变量

ReadLongArray

读取长整数或无符号长整数类型数组的变量

ReadFloatArray

读取浮点数类型数组的变量

ReadDoubleArray

读取双精度类型数组的变量

ReadObject

读取 CObject 类的继承者实例数据