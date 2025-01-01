DocumentaçãoSeções
Continua a pesquisa, iniciada pela função FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   int      search_handle,     // Search handle
   string&  file_name          // Reference to string for the next file found
   )

Parâmetros

search_handle

[in]  Manipulador da pesquisa, retorno pelo método FileFindFirst().

file_name

[in]  A referência string para o nome do arquivo encontrado em caso de êxito.

Valor de retorno

Verdadeiro se teve sucesso. Falso se não houver qualquer arquivo correspondente ao filtro determinado.