Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileFileFindNext
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindNext
Continua a pesquisa, iniciada pela função FileFindFirst().
bool FileFindNext(
Parâmetros
search_handle
[in] Manipulador da pesquisa, retorno pelo método FileFindFirst().
file_name
[in] A referência string para o nome do arquivo encontrado em caso de êxito.
Valor de retorno
Verdadeiro se teve sucesso. Falso se não houver qualquer arquivo correspondente ao filtro determinado.