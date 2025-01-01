- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Define/limpa o flag FILE_UNICODE.
|
void SetUnicode(
Parâmetros
unicode
[in] O novo valor para o flag FILE_UNICODE.
Observação
O resultado das operações string depende do flag FILE_UNICODE. Se for falso, os códigos ANSI são utilizados (símbolos de um byte). Se for definido, os códigos UNICODE são usados (símbolos de dois bytes). Se o arquivo foi aberto, o flag não pode ser alterado.