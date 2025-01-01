DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFileSetUnicode 

SetUnicode

Define/limpa o flag FILE_UNICODE.

void  SetUnicode(
   bool  unicode      // New flag value
   )

Parâmetros

unicode

[in]  O novo valor para o flag FILE_UNICODE.

Observação

O resultado das operações string depende do flag FILE_UNICODE. Se for falso, os códigos ANSI são utilizados (símbolos de um byte). Se for definido, os códigos UNICODE são usados (símbolos de dois bytes). Se o arquivo foi aberto, o flag não pode ser alterado.