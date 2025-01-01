DocumentaçãoSeções
ReadLong

A partir do arquivo vai ler uma variável do tipo long ou ulong .

bool  ReadLong(
   long&  value      
   )

Parâmetros

value

[in]  Variável de destino do tipo long ou ulong.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se os dados não foram lidos.