The magiciann

THE MAGICIAN - 전문 수급 구역 지표

골드 15분 차트에서 시장 혼란을 명확한 거래 기회로 전환하세요

골드 트레이딩에 어려움을 겪고 계신가요?

XAU/USD에서 어디서 진입해야 할지 추측하는 데 지치셨나요?

매수, 매도, 관망 중 무엇을 해야 할지 혼란스러우신가요?

15분 타임프레임에서 고확률 설정을 놓치고 계신가요?

"THE MAGICIAN"은 시장을 움직이는 수급의 보이지 않는 힘을 드러냅니다!

THE MAGICIAN의 독특한 점은?

📊 멀티 타임프레임 분석

H4, 일봉, 주봉 타임프레임을 동시에 분석

여러 타임프레임이 정렬되는 합류 구역 식별

최고 확률 거래를 위한 HTF 확인 구역 표시

낮은 품질의 신호를 자동으로 제거

⚡ 신선한(미돌파) 구역만 표시

돌파된 구역은 절대 표시하지 않음 - 깨끗하고 테스트되지 않은 레벨만

각 구역은 ⚡신선 표시기로 마킹

50% 침투 임계값으로 품질 탐지 보장

돌파 없이 구역 터치 추적

🎯 지능형 트레이딩 가이던스

지표가 거래 또는 대기의 이유를 정확히 알려줍니다:

매수 신호가 나타날 때:

하단에 강력한 HTF 수요 구역이 하락을 방어

가격이 수요 구역에 위치 (반등 예상)

강세 모멘텀과 시장 구조 확인됨

매도 신호가 나타날 때:

상단에 강력한 HTF 공급 구역이 상승을 제한

가격이 공급 구역에 위치 (거부 예상)

약세 모멘텀과 시장 구조 확인됨

시장이 불명확할 때:

상충되는 신호 - 명확성을 기다리세요

구조를 제공하는 강력한 HTF 구역 없음

가격이 주요 구역에서 멀리 떨어져 있음

📈 완전한 거래 설정 계산기

더 이상 주문을 어디에 배치할지 고민하지 마세요!

진입 가격: 구역 경계의 정확한 레벨

구역 경계의 정확한 레벨 손절매: 구역 너머로 계산됨

구역 너머로 계산됨 목표 1: 1.5배 위험 보상비 (보수적)

1.5배 위험 보상비 (보수적) 목표 2: 2.5배 위험 보상비 (적정)

2.5배 위험 보상비 (적정) 목표 3: 4.0배 위험 보상비 (공격적)

4.0배 위험 보상비 (공격적) 핍 위험: 정확한 포지션 사이징용

모든 레벨이 색상으로 구분된 라인으로 차트에 그려집니다!

🎨 전문적인 비주얼 디자인

깨끗한 검은 배경 - 눈이 편안함

그리드 라인 없음 - 방해 없는 차트

색상으로 구분된 구역: 🔵 파란색(수요) | 🔴 빨간색(공급)

⭐ 별 등급(1-5)으로 구역 강도 표시

✓MTF 배지로 멀티 타임프레임 확인 구역 표시

크고 굵은 설명 - 놓칠 수 없음

🧠 스마트 구역 탐지

거부 패턴 인식 (꼬리 분석)

거래량 급증 확인 (평균의 1.3배)

강력한 이탈 요구사항 (최소 30핍)

최적 구역 크기 필터링 (5-200핍)

자동 중복 제거

움직임 크기, 속도, 거래량 기반 강도

골드 15분 트레이딩에 완벽

왜 THE MAGICIAN이 골드 M15에서 최고의 성능을 발휘하는가:

최적 균형 - 노이즈를 필터링하면서 품질 있는 움직임 포착

- 노이즈를 필터링하면서 품질 있는 움직임 포착 완벽한 타이밍 - 너무 빠르지 않고(M5), 너무 느리지 않음(H1)

- 너무 빠르지 않고(M5), 너무 느리지 않음(H1) HTF 확인 - H4, 일봉, 주봉 구역이 완벽하게 정렬

- H4, 일봉, 주봉 구역이 완벽하게 정렬 다수의 설정 - 하루 2-5개의 고품질 기회

- 하루 2-5개의 고품질 기회 깨끗한 스윙 - 골드는 M15에서 구역을 완벽하게 존중

- 골드는 M15에서 구역을 완벽하게 존중 더 나은 위험/보상 - 더 큰 구역 = 더 큰 수익 목표

- 더 큰 구역 = 더 큰 수익 목표 허위 신호 감소 - 낮은 타임프레임보다 더 신뢰성 있음

- 낮은 타임프레임보다 더 신뢰성 있음 관리 가능한 속도 - 직장이 있는 트레이더에게 완벽

골드 M15 권장 설정:

LookbackBars: 500-800

MinZoneBodyPips: 8-15 핍

MaxZoneBodyPips: 150-200 핍

HTF 타임프레임: H4, 일봉, 주봉

ZonePenetrationPercent: 50%

M15의 마법:

시간 효율성 - 매 틱이 아닌 15분마다 차트 확인

- 매 틱이 아닌 15분마다 차트 확인 양보다 질 - 적지만 더 나은 설정

- 적지만 더 나은 설정 더 큰 목표 - 더 큰 수익 잠재력

- 더 큰 수익 잠재력 스트레스 감소 - 모든 캔들을 볼 필요 없음

- 모든 캔들을 볼 필요 없음 추세 명확성 - 시장 방향이 더 명확함

왜 "THE MAGICIAN"(마술사)이라고 불리는가?

숙련된 마술사가 비밀을 드러내듯이, 이 지표는:

🔍 드러냄 시장을 움직이는 숨겨진 수급 구역

시장을 움직이는 숨겨진 수급 구역 🎯 예측함 가격이 반등하거나 반전할 위치

가격이 반등하거나 반전할 위치 📊 보여줌 정확한 진입, 손절, 수익 레벨

정확한 진입, 손절, 수익 레벨 💬 설명함 각 신호 뒤의 "이유"를 쉬운 언어로

각 신호 뒤의 "이유"를 쉬운 언어로 ✨ 변환함 혼란스러운 차트를 명확한 기회로

마법 트릭:

사라지는 묘기 - 돌파된 구역을 사라지게 함

- 돌파된 구역을 사라지게 함 마음 읽기 - 시장이 무엇을 생각하는지 알려줌

- 시장이 무엇을 생각하는지 알려줌 수정구슬 - 멀티 타임프레임 분석이 움직임 예측

- 멀티 타임프레임 분석이 움직임 예측 완벽한 환상 - 복잡함을 단순함으로 변환

가격 및 무료 체험

기간 한정 제안

무료 체험: 지금부터 2026년 2월 1일까지

전체 기능 잠금 해제

신용카드 불필요

숨겨진 수수료 없음

실제 또는 데모 계정에서 테스트

무료 체험 후:

연간 단 $45 USD!

✓ 월 $4 미만

✓ 월 커피 한 잔 가격

✓ 한 번 지불하고 1년 내내 거래

✓ 월 구독 없음

✓ 반복 청구 없음

THE MAGICIAN은 누구를 위한 것인가?

완벽한 대상:

골드 15분 차트의 스윙/일중 트레이더

하루 종일 차트를 볼 수 없는 파트타임 트레이더

명확한 가이던스가 필요한 초보자

더 나은 구역 탐지를 원하는 숙련된 트레이더

직장이 있는 트레이더 (15-30분마다 확인)

나쁜 진입과 혼란스러운 신호에 지친 모든 사람

적합하지 않은 대상:

장기 투자자 (이것은 활성 트레이딩용)

M1 또는 틱 차트를 선호하는 스캘퍼

"빨리 부자 되기" 계획을 찾는 사람

100% 승률을 기대하는 사람

도박꾼 - 이것은 진지한 트레이더를 위한 것

중요한 면책조항

위험 경고:

골드 및 금융 상품 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 이 지표는 분석을 지원하지만 수익을 보장하지 않습니다. 항상:

✓ 적절한 위험 관리 사용

✓ 본인의 위험 감수 능력에 맞게 손절매 조정

✓ 먼저 데모 계정에서 테스트

✓ 잃어도 괜찮은 돈으로만 거래

성과:

과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않음

결과는 시장 상황과 트레이더 기술에 따라 다름

지표는 고확률 구역을 식별 - 보장된 승자 아님

성공은 본인의 트레이딩 규율에 달려 있음

손절매 권고사항:

본인의 위험 감수 능력에 맞게 손절을 조정해야 함

계좌 크기에 따라 포지션 사이즈 결정

본인의 트레이딩 결정에 책임

지표는 자동으로 거래를 관리하지 않음

마지막 생각

성공적인 골드 트레이딩에는 다음이 필요합니다:

정확한 진입 레벨 ✓ (신선한 구역)

상위 타임프레임 확인 ✓ (MTF 분석)

시장 맥락 이해 ✓ (트레이딩 가이던스)

전문 도구 ✓ (THE MAGICIAN)

다음으로 이 모든 것을 얻을 수 있습니다:

🎁 2026년 2월 1일까지 무료

💰 이후 연간 단 $45

이것은 나쁜 진입으로 인한 한 번의 손실 거래보다 적은 금액이지만, 거래 결과를 영원히 변화시킬 수 있습니다.

오늘 THE MAGICIAN으로 더 스마트하게 거래를 시작하세요!