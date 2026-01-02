The magiciann
- 지표
- Abdelhak Benazizi
- 버전: 5.31
- 업데이트됨: 6 1월 2026
골드 15분 차트에서 시장 혼란을 명확한 거래 기회로 전환하세요
골드 트레이딩에 어려움을 겪고 계신가요?
- XAU/USD에서 어디서 진입해야 할지 추측하는 데 지치셨나요?
- 매수, 매도, 관망 중 무엇을 해야 할지 혼란스러우신가요?
- 15분 타임프레임에서 고확률 설정을 놓치고 계신가요?
"THE MAGICIAN"은 시장을 움직이는 수급의 보이지 않는 힘을 드러냅니다!
THE MAGICIAN의 독특한 점은?
📊 멀티 타임프레임 분석
- H4, 일봉, 주봉 타임프레임을 동시에 분석
- 여러 타임프레임이 정렬되는 합류 구역 식별
- 최고 확률 거래를 위한 HTF 확인 구역 표시
- 낮은 품질의 신호를 자동으로 제거
⚡ 신선한(미돌파) 구역만 표시
- 돌파된 구역은 절대 표시하지 않음 - 깨끗하고 테스트되지 않은 레벨만
- 각 구역은 ⚡신선 표시기로 마킹
- 50% 침투 임계값으로 품질 탐지 보장
- 돌파 없이 구역 터치 추적
🎯 지능형 트레이딩 가이던스
지표가 거래 또는 대기의 이유를 정확히 알려줍니다:
매수 신호가 나타날 때:
- 하단에 강력한 HTF 수요 구역이 하락을 방어
- 가격이 수요 구역에 위치 (반등 예상)
- 강세 모멘텀과 시장 구조 확인됨
매도 신호가 나타날 때:
- 상단에 강력한 HTF 공급 구역이 상승을 제한
- 가격이 공급 구역에 위치 (거부 예상)
- 약세 모멘텀과 시장 구조 확인됨
시장이 불명확할 때:
- 상충되는 신호 - 명확성을 기다리세요
- 구조를 제공하는 강력한 HTF 구역 없음
- 가격이 주요 구역에서 멀리 떨어져 있음
📈 완전한 거래 설정 계산기
더 이상 주문을 어디에 배치할지 고민하지 마세요!
- 진입 가격: 구역 경계의 정확한 레벨
- 손절매: 구역 너머로 계산됨
- 목표 1: 1.5배 위험 보상비 (보수적)
- 목표 2: 2.5배 위험 보상비 (적정)
- 목표 3: 4.0배 위험 보상비 (공격적)
- 핍 위험: 정확한 포지션 사이징용
모든 레벨이 색상으로 구분된 라인으로 차트에 그려집니다!
🎨 전문적인 비주얼 디자인
- 깨끗한 검은 배경 - 눈이 편안함
- 그리드 라인 없음 - 방해 없는 차트
- 색상으로 구분된 구역: 🔵 파란색(수요) | 🔴 빨간색(공급)
- ⭐ 별 등급(1-5)으로 구역 강도 표시
- ✓MTF 배지로 멀티 타임프레임 확인 구역 표시
- 크고 굵은 설명 - 놓칠 수 없음
🧠 스마트 구역 탐지
- 거부 패턴 인식 (꼬리 분석)
- 거래량 급증 확인 (평균의 1.3배)
- 강력한 이탈 요구사항 (최소 30핍)
- 최적 구역 크기 필터링 (5-200핍)
- 자동 중복 제거
- 움직임 크기, 속도, 거래량 기반 강도
골드 15분 트레이딩에 완벽
왜 THE MAGICIAN이 골드 M15에서 최고의 성능을 발휘하는가:
- 최적 균형 - 노이즈를 필터링하면서 품질 있는 움직임 포착
- 완벽한 타이밍 - 너무 빠르지 않고(M5), 너무 느리지 않음(H1)
- HTF 확인 - H4, 일봉, 주봉 구역이 완벽하게 정렬
- 다수의 설정 - 하루 2-5개의 고품질 기회
- 깨끗한 스윙 - 골드는 M15에서 구역을 완벽하게 존중
- 더 나은 위험/보상 - 더 큰 구역 = 더 큰 수익 목표
- 허위 신호 감소 - 낮은 타임프레임보다 더 신뢰성 있음
- 관리 가능한 속도 - 직장이 있는 트레이더에게 완벽
골드 M15 권장 설정:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 핍
- MaxZoneBodyPips: 150-200 핍
- HTF 타임프레임: H4, 일봉, 주봉
- ZonePenetrationPercent: 50%
M15의 마법:
- 시간 효율성 - 매 틱이 아닌 15분마다 차트 확인
- 양보다 질 - 적지만 더 나은 설정
- 더 큰 목표 - 더 큰 수익 잠재력
- 스트레스 감소 - 모든 캔들을 볼 필요 없음
- 추세 명확성 - 시장 방향이 더 명확함
왜 "THE MAGICIAN"(마술사)이라고 불리는가?
숙련된 마술사가 비밀을 드러내듯이, 이 지표는:
- 🔍 드러냄 시장을 움직이는 숨겨진 수급 구역
- 🎯 예측함 가격이 반등하거나 반전할 위치
- 📊 보여줌 정확한 진입, 손절, 수익 레벨
- 💬 설명함 각 신호 뒤의 "이유"를 쉬운 언어로
- ✨ 변환함 혼란스러운 차트를 명확한 기회로
마법 트릭:
- 사라지는 묘기 - 돌파된 구역을 사라지게 함
- 마음 읽기 - 시장이 무엇을 생각하는지 알려줌
- 수정구슬 - 멀티 타임프레임 분석이 움직임 예측
- 완벽한 환상 - 복잡함을 단순함으로 변환
가격 및 무료 체험
기간 한정 제안
무료 체험: 지금부터 2026년 2월 1일까지
- 전체 기능 잠금 해제
- 신용카드 불필요
- 숨겨진 수수료 없음
- 실제 또는 데모 계정에서 테스트
무료 체험 후:
연간 단 $45 USD!
- ✓ 월 $4 미만
- ✓ 월 커피 한 잔 가격
- ✓ 한 번 지불하고 1년 내내 거래
- ✓ 월 구독 없음
- ✓ 반복 청구 없음
THE MAGICIAN은 누구를 위한 것인가?
완벽한 대상:
- 골드 15분 차트의 스윙/일중 트레이더
- 하루 종일 차트를 볼 수 없는 파트타임 트레이더
- 명확한 가이던스가 필요한 초보자
- 더 나은 구역 탐지를 원하는 숙련된 트레이더
- 직장이 있는 트레이더 (15-30분마다 확인)
- 나쁜 진입과 혼란스러운 신호에 지친 모든 사람
적합하지 않은 대상:
- 장기 투자자 (이것은 활성 트레이딩용)
- M1 또는 틱 차트를 선호하는 스캘퍼
- "빨리 부자 되기" 계획을 찾는 사람
- 100% 승률을 기대하는 사람
- 도박꾼 - 이것은 진지한 트레이더를 위한 것
중요한 면책조항
위험 경고:
골드 및 금융 상품 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 이 지표는 분석을 지원하지만 수익을 보장하지 않습니다. 항상:
- ✓ 적절한 위험 관리 사용
- ✓ 본인의 위험 감수 능력에 맞게 손절매 조정
- ✓ 먼저 데모 계정에서 테스트
- ✓ 잃어도 괜찮은 돈으로만 거래
성과:
- 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않음
- 결과는 시장 상황과 트레이더 기술에 따라 다름
- 지표는 고확률 구역을 식별 - 보장된 승자 아님
- 성공은 본인의 트레이딩 규율에 달려 있음
손절매 권고사항:
- 본인의 위험 감수 능력에 맞게 손절을 조정해야 함
- 계좌 크기에 따라 포지션 사이즈 결정
- 본인의 트레이딩 결정에 책임
- 지표는 자동으로 거래를 관리하지 않음
마지막 생각
성공적인 골드 트레이딩에는 다음이 필요합니다:
- 정확한 진입 레벨 ✓ (신선한 구역)
- 상위 타임프레임 확인 ✓ (MTF 분석)
- 시장 맥락 이해 ✓ (트레이딩 가이던스)
- 전문 도구 ✓ (THE MAGICIAN)
다음으로 이 모든 것을 얻을 수 있습니다:
- 🎁 2026년 2월 1일까지 무료
- 💰 이후 연간 단 $45
이것은 나쁜 진입으로 인한 한 번의 손실 거래보다 적은 금액이지만, 거래 결과를 영원히 변화시킬 수 있습니다.
오늘 THE MAGICIAN으로 더 스마트하게 거래를 시작하세요!
