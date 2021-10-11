MQL5 시장 제품을 구입하는 것은 얼마나 안전합니까?

MQL5 Market은 MetaTrader 5 애플리케이션의 안전한 구매를 위해 설계된 서비스입니다. 제품을 (시장에 출시할 때부터 터미널에 다운로드할 때까지의) 전체 구매 프로세스는 엄격하게 보호됩니다. 결제 후 바로 MetaTrader 5 단말기에서 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 언제든지 이용하실 수 있습니다.

마켓은 모든 서비스 사용자를 보호하는 특별한 규칙에 의해 규제됩니다. 우선, 시장 판매자는 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한 실제 연락처, 전화 번호 및 신분증 제출을 지정하는 추가 등록도 통과해야 합니다. 지정된 모든 데이터는 판매자가 MQL5 마켓에서 애플리케이션을 판매하기 전에 검증됩니다.

게시된 제품의 보안도 고려됩니다. 예를 들어 제품이 부정 행위를 위한 도구로 사용할 수 있는 dll 라이브러리를 사용하면 안 됩니다. 또한, 제품은 악성코드 및 동작성을 검사합니다. 규칙을 위반하는 제품은 마켓에 게시되지 않습니다. 따라서 멀웨어로부터 보호됩니다.

게다가 응용 프로그램도 테스트할 수 있습니다. 각 마켓 제품에는 무료 데모 버전이 있습니다. 전략 테스터에서 테스트하고 제품과 파라미터에 대한 자세한 보고서를 받을 수 있습니다. 따라서 당신은 구매하기 전에 실행 중인 프로그램을 확인할 수 있을 것입니다.

결제는 MQL5.community 웹 사이트의 자가 결제 시스템을 기반으로 합니다. 모든 트랜잭션의 보안을 보장하기 위해 SMS 메시지를 통한 SSL 프로토콜 및 결제 확인이 사용됩니다. 사용자는 www.mql5.com에 등록하고 편리한 방법으로 계정에 입금하여 MQL5 마켓을 이용해야 합니다.

구입한 응용 프로그램은 고유한 설치 코드로 컴퓨터에 바인딩됩니다. 따라서 침입자가 프로그램에 액세스할 수 있더라도 다른 컴퓨터에서 프로그램이 실행되지 않으므로 프로그램을 사용할 수 없습니다. 이 솔루션은 애플리케이션 개발자의 이익을 보호하는 데 도움이 됩니다. 반면에 구입한 응용 프로그램을 세 대의 컴퓨터 모두에서 항상 활성화할 수 있습니다.

우리는 보안 문제에 많은 관심을 기울이며 MetaTrader 5 트레이딩 애플리케이션을 판매하는 서비스를 시작했습니다. 관련된 모든 리스크를 최소화하여 귀사가 보다 중요한 문제, 즉 가장 적합한 거래 로봇을 찾을 수 있도록 했습니다!







