MQL5 시장 제품을 구입하는 것은 얼마나 안전합니까?
MQL5 Market은 MetaTrader 5 애플리케이션의 안전한 구매를 위해 설계된 서비스입니다. 제품을 (시장에 출시할 때부터 터미널에 다운로드할 때까지의) 전체 구매 프로세스는 엄격하게 보호됩니다. 결제 후 바로 MetaTrader 5 단말기에서 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 언제든지 이용하실 수 있습니다.
마켓은 모든 서비스 사용자를 보호하는 특별한 규칙에 의해 규제됩니다. 우선, 시장 판매자는 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한 실제 연락처, 전화 번호 및 신분증 제출을 지정하는 추가 등록도 통과해야 합니다. 지정된 모든 데이터는 판매자가 MQL5 마켓에서 애플리케이션을 판매하기 전에 검증됩니다.
게시된 제품의 보안도 고려됩니다. 예를 들어 제품이 부정 행위를 위한 도구로 사용할 수 있는 dll 라이브러리를 사용하면 안 됩니다. 또한, 제품은 악성코드 및 동작성을 검사합니다. 규칙을 위반하는 제품은 마켓에 게시되지 않습니다. 따라서 멀웨어로부터 보호됩니다.
게다가 응용 프로그램도 테스트할 수 있습니다. 각 마켓 제품에는 무료 데모 버전이 있습니다. 전략 테스터에서 테스트하고 제품과 파라미터에 대한 자세한 보고서를 받을 수 있습니다. 따라서 당신은 구매하기 전에 실행 중인 프로그램을 확인할 수 있을 것입니다.
결제는 MQL5.community 웹 사이트의 자가 결제 시스템을 기반으로 합니다. 모든 트랜잭션의 보안을 보장하기 위해 SMS 메시지를 통한 SSL 프로토콜 및 결제 확인이 사용됩니다. 사용자는 www.mql5.com에 등록하고 편리한 방법으로 계정에 입금하여 MQL5 마켓을 이용해야 합니다.
구입한 응용 프로그램은 고유한 설치 코드로 컴퓨터에 바인딩됩니다. 따라서 침입자가 프로그램에 액세스할 수 있더라도 다른 컴퓨터에서 프로그램이 실행되지 않으므로 프로그램을 사용할 수 없습니다. 이 솔루션은 애플리케이션 개발자의 이익을 보호하는 데 도움이 됩니다. 반면에 구입한 응용 프로그램을 세 대의 컴퓨터 모두에서 항상 활성화할 수 있습니다.
우리는 보안 문제에 많은 관심을 기울이며 MetaTrader 5 트레이딩 애플리케이션을 판매하는 서비스를 시작했습니다. 관련된 모든 리스크를 최소화하여 귀사가 보다 중요한 문제, 즉 가장 적합한 거래 로봇을 찾을 수 있도록 했습니다!
시장 전용 기사도 다음과 같이 작성하는 것이 좋습니다:
MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/576
경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.
나는 몇 주 동안 나를 위해 일하고 죽었던 사용자 정의 패널 표시기를 구입했는데 이제 단말기에 제품이 구입되었지만 디스크에 설치되지 않았다고 표시되고 다운로드하려고 할 때 계정에 자금이 충분하지 않다고 답하고 서비스 데스크에 연락했지만 반응이없고 포럼에서 아무도 나를 도울 수 없다고 답합니다.
단말기는 계정에 자금이 충분하지 않다고 말합니다. 서비스 데스크에 호소했지만 반응이없고 포럼에서 아무도 도와 줄 수 없습니다. 모든 상황이 저에게 나쁜 생각을줍니다. 누구도 비난하고 싶지 않지만 모든 것이 매우보기 흉하게 보입니다. 제가 확실히 말할 수있는 한 가지는이 서비스를 더 이상 사용하지 않을 것이며 누구에게도 추천하지 않는다는 것입니다. (누군가 마브로디의 월계관에 안주 할 수 없나요?)
저 표시기는 무엇인가요?
검색이 되지 않나요? 두 번의 클릭으로 찾을 수 있습니다. ))
일본의 신.
75학점? :-)
멋진 패널을 위해 19에 요청하고 있습니다. 그리고 비싸다고 생각해요....
링크는 이 마켓으로 연결됩니다.
차라리 링크를 삭제하고 싶지만
하지만 비교하면 VirtualTradePad "신호 스타일"이 훨씬 더 아름답고 더 좋습니다.
일본의 신.
나만의 패널을 만들 수 있는 것과 같습니다.
사용자 지정 정보 세트가 포함된 정보 제공 기능입니다.
나만의 대시보드를 만들 수 있는 것과 같습니다.
사용자 지정 정보 세트가 있는 정보 패널입니다.
오, 알겠습니다. 그래서 자신만의 신호를 설정할 수 있군요.
흠, 고마워요 좋은 생각이네요.
하지만 여전히 75.....