Ace Trend
- 지표
- Mikhail Sergeev
- 버전: 1.4
- 업데이트됨: 22 12월 2025
- 활성화: 10
우리는 당신에게 트렌드 거래의 세계에서 게임의 규칙을 변경하는 혁신적인 지표를 제시한다. 이 표시기는 성능을 재고하고 거래 경험을 전례없는 높이로 높이도록 설계되었습니다. 우리의 표시기는 경쟁 업체와 차별화 된 고급 기능의 고유 한 조합을 자랑합니다. "실제 가격 요인"의 첨단 기술은 가장 어렵고 휘발성 시장 상황에서도 탁월한 안정성을 보장합니다. 불안정한 패턴,깨진 지표 및 의식적이고 통제 된 거래에 작별 인사를하십시오.
표시기는 단지 아름다운 그림이 아닙니다! 지표는 거래자의 편으로 확률을 이동시켜 이익을 얻어야 합니다. 표시 신호(완전 자동 모드)에 따라 거래 결과에 익숙해:https://www.mql5.com/ko/signals/2339244
아세트렌드는 추세 지표 순위에서 1 위를 차지합니다. 인터넷에서"아세트렌드 트렌드 지표 테스트"에 대한 정보를 검색하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 아세트 렌드-거래의 최대 수익성 및 통제. 우리의 지표는 역사가 아닌 현재 시장 견적을 기반으로 수익성을 강조합니다. 혁명에 참여-거래 경험의 잠재력을 잠금 해제!
표시기는 형성된 막대에 다시 그리지 않습니다. 막대가 형성된 경우 표시기 판독 값은 변경되지 않습니다. 이 표시기는 모든 시간대에 작동합니다. 표준은 시간대입니다.
귀하의 의견은 매우 중요합니다! 당신은 어떤 질문,제안이,또는 당신의 의견을 공유 할 수 있습니까? 댓글 쓰기 또는 메시지 보내기-나는 항상 연락을 취하고 있습니다!
지시자 모수:
- PreSets - "수동 모드"를 선택한 경우"---=계산 설정=---"섹션의 매개 변수가 표시기를 계산하는 데 사용됩니다. 기성품 설정 세트를 선택하면 이 섹션의 모든 매개 변수가 자동으로 설정되고 숨겨집니다(사실"---=계산 설정=---"에 설정된 매개 변수는 더 이상 표시기 계산에 포함되지 않습니다).
- Algorithm version - 지표의 계산에 관련된 알고리즘의 버전. 이 매개 변수는 지표의 향후 배율을 구현하기 위해 만들어졌습니다. 계산 결과를 전 세계적으로 변경할 수 있습니다.
- Power momentum Up - 상승 추세의 시작의 감도. 권장 범위는 0.1 단위로 0.2 에서 5 까지입니다.
- Power momentum Dn - 하락 추세의 시작의 감도. 권장 범위는 0.1 단위로 0.2 에서 5 까지입니다.
- UPK1 - 빠르고 충동적인 상승 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
- UPK2 - 표준 상승 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
- UPK3 - 불안정한 상승 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
- DNK1 - 빠르고 충동적인 다운트렌드에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
- DNK2 - 표준 하향 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
- DNK3 - 불안정 하향 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
- BarsCalculate - 표시기를 계산하고 구성하기 위한 막대 수입니다.
- ShowPattern - 트렌드 내의 항목에 대한 추가 패턴을 포함합니다.
- PaintArrow - 그래프에 화살표를 그리는 옵션.
- ModePaintProfit - 지표의 동향에서 이익을 인출 할 수있는 옵션을 선택합니다.
- PaintLevels - 추세 내에서 차익 실현 수준을 그립니다.
- PaintZZ - 지표의 동향에 따라 지그재그를 그립니다.
- Alert - 경고를 활성화:경고 신호,경고음,이메일 메시지,휴대 단말기에 메시지.
Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !