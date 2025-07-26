Ace Trend

5

우리는 당신에게 트렌드 거래의 세계에서 게임의 규칙을 변경하는 혁신적인 지표를 제시한다. 이 표시기는 성능을 재고하고 거래 경험을 전례없는 높이로 높이도록 설계되었습니다. 우리의 표시기는 경쟁 업체와 차별화 된 고급 기능의 고유 한 조합을 자랑합니다. "실제 가격 요인"의 첨단 기술은 가장 어렵고 휘발성 시장 상황에서도 탁월한 안정성을 보장합니다. 불안정한 패턴,깨진 지표 및 의식적이고 통제 된 거래에 작별 인사를하십시오.

표시기는 단지 아름다운 그림이 아닙니다! 지표는 거래자의 편으로 확률을 이동시켜 이익을 얻어야 합니다. 표시 신호(완전 자동 모드)에 따라 거래 결과에 익숙해:https://www.mql5.com/ko/signals/2339244

아세트렌드는 추세 지표 순위에서 1 위를 차지합니다. 인터넷에서"아세트렌드 트렌드 지표 테스트"에 대한 정보를 검색하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 아세트 렌드-거래의 최대 수익성 및 통제. 우리의 지표는 역사가 아닌 현재 시장 견적을 기반으로 수익성을 강조합니다. 혁명에 참여-거래 경험의 잠재력을 잠금 해제!

표시기는 형성된 막대에 다시 그리지 않습니다. 막대가 형성된 경우 표시기 판독 값은 변경되지 않습니다. 이 표시기는 모든 시간대에 작동합니다. 표준은 시간대입니다.

귀하의 의견은 매우 중요합니다! 당신은 어떤 질문,제안이,또는 당신의 의견을 공유 할 수 있습니까? 댓글 쓰기 또는 메시지 보내기-나는 항상 연락을 취하고 있습니다!

지시자 모수:

  • PreSets - "수동 모드"를 선택한 경우"---=계산 설정=---"섹션의 매개 변수가 표시기를 계산하는 데 사용됩니다. 기성품 설정 세트를 선택하면 이 섹션의 모든 매개 변수가 자동으로 설정되고 숨겨집니다(사실"---=계산 설정=---"에 설정된 매개 변수는 더 이상 표시기 계산에 포함되지 않습니다).
  • Algorithm version - 지표의 계산에 관련된 알고리즘의 버전. 이 매개 변수는 지표의 향후 배율을 구현하기 위해 만들어졌습니다. 계산 결과를 전 세계적으로 변경할 수 있습니다.
  • Power momentum Up - 상승 추세의 시작의 감도. 권장 범위는 0.1 단위로 0.2 에서 5 까지입니다.
  • Power momentum Dn - 하락 추세의 시작의 감도. 권장 범위는 0.1 단위로 0.2 에서 5 까지입니다.
  • UPK1 - 빠르고 충동적인 상승 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
  • UPK2 - 표준 상승 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
  • UPK3 - 불안정한 상승 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
  • DNK1 - 빠르고 충동적인 다운트렌드에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
  • DNK2 - 표준 하향 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
  • DNK3 - 불안정 하향 추세에 대한 계수. 권장 범위는 0.1 단위로 0.5 에서 1.5 사이입니다.
  • BarsCalculate - 표시기를 계산하고 구성하기 위한 막대 수입니다.
  • ShowPattern - 트렌드 내의 항목에 대한 추가 패턴을 포함합니다.
  • PaintArrow - 그래프에 화살표를 그리는 옵션.
  • ModePaintProfit - 지표의 동향에서 이익을 인출 할 수있는 옵션을 선택합니다.
  • PaintLevels - 추세 내에서 차익 실현 수준을 그립니다.
  • PaintZZ - 지표의 동향에 따라 지그재그를 그립니다.
  • Alert - 경고를 활성화:경고 신호,경고음,이메일 메시지,휴대 단말기에 메시지.
리뷰 3
Violette
458
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

rhema777
458
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

추천 제품
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
지표
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
VM Heiken Ashi Pro  노이즈를 필터링하고 명확한 BUY/SELL 신호를 생성하기 위한 평활화된 Heiken-Ashi (HMA 또는 EMA), 비리페인트(선택적 ConfirmOnClosedBar). 차트에 HA 캔들 표시(원본 캔들 숨김 가능), 화살표 배치는 ATR 또는 고정 오프셋으로 설정, 알림 전송(popup, email, push) 및 스팸 방지 처리 포함. 주요 목적 원시 캔들을 평활화된 Heiken-Ashi로 변환하여 색상 변화(약세에서 강세로 / 강세에서 약세로)를 감지하고 진입 화살표를 그립니다. ConfirmOnClosedBar 옵션은 리페인트를 피하기 위해 캔들이 닫힐 때까지 기다리도록 합니다. UseATRForArrowOffset는 화살표를 시각적으로 더 자연스럽게 만듭니다. 이 인디케이터는 가볍고 많은 차트에서 안정적입니다. 빠른 사용법 인디케이터를 부착하고 Smoothing Method 및 Smoothing Period(기본 50)를 선택합
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
지표
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
지표
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
지표
SimSim Arrow Momentum은 표준 "Momentum" 지표이지만 화살표 버전이 있습니다. MetaTrader 4 버전 지표 매개변수는 표준 매개변수와 비슷하지만, 델타라는 매개변수가 하나 더 추가되었습니다. 델타 = 0 - 100 100 값을 기준으로 한 편차입니다. 100 지표의 수준을 변경하면 플러스 마이너스가 가능합니다. 이 지표는 가격이 레벨 라인인 100 +- 델타를 교차할 때 신호를 생성합니다. "CONTROL DEAL"을 활성화하면 지표 신호에 따라 거래가 자동으로 시작됩니다. 이 표시기는 신뢰할 수 있는 신호 장치로서 본래 목적대로 사용할 수 있습니다. 그러나 이의 2차 목적은 " CONTROL DEAL " 유틸리티에 대한 신호 제공자 역할을 하는 것입니다. 지표와 유틸리티의 공생을 통해 신호를 볼 수 있을 뿐만 아니라 신호에 따라 거래를 할 수도 있습니다. 이러한 신호를 효과적으로 활용하려면 무료 유틸리티인 SimSim Control Deal MT5
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
지표
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
지표
표시기는 현재 시세를 작성하여 과거 시세와 비교할 수 있으며 이를 바탕으로 가격 변동을 예측합니다. 표시기에는 원하는 날짜로 빠르게 이동할 수 있는 텍스트 필드가 있습니다. 옵션: 기호 - 표시기가 표시할 기호 선택. SymbolPeriod - 지표가 데이터를 가져올 기간 선택. IndicatorColor - 표시기 색상. HorisontalShift - 지시자가 그린 따옴표를 지정된 막대 수만큼 이동합니다. Inverse - true는 인용 부호를 반대로, false - 원래 보기를 반전합니다. ChartVerticalShiftStep - 차트를 수직으로 이동합니다(키보드의 위/아래 화살표). 다음은 날짜를 입력할 수 있는 텍스트 필드의 설정으로, '엔터'를 누르면 즉시 이동할 수 있습니다.
Multiple Indicator Matrix with Alert by RunwiseFX
Runwise Limited
5 (2)
지표
The indicator displays a matrix of indicators across multiple timeframes with a sum total and optional alert. Custom indicators can also be added to the matrix, in a highly configurable way. The alert threshold can be set to say what percentage of indicators need to be in agreement for an alert to happen. The alerts can turned on/off via on chart tick boxes and can be set to notify to mobile or sent to email, in addition to pop-up. The product offers a great way to create an alert when multiple
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
지표
An indicator for accurately determining price reversal points on all timeframes and all currency pairs. With the help of technical analysis of the market and mathematical diagnostic models, this indicator determines the price reversal points and the current trend direction with great efficiency. The indicator displays this information on the chart in the form of arrows and lines. The arrows show the trend reversal points and the lines show the current trend direction. INDICATOR trades in real t
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
지표
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
지표
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
지표
Quantum Channel Pro 는 가격 트렌드, 반전 지점 및 시장 노이즈를 정밀하게 식별하기 위해 설계된 혁신적인 멀티 채널 변동성 분석 도구입니다. 적응형 표준 편차 채널 기술을 적용하여 3가지 가격대(내부, 중간, 외부)를 동적으로 표시함으로써 트레이더가 시장 상태를 직관적으로 파악하고 고확률 거래 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다. 주요 기능 3단계 스마트 채널 내부 채널(녹색) : 1σ 변동 범위, "정상 변동 구간" 표시 중간 채널(주황) : 2σ 변동 범위, "잠재적 반전 구간" 경고 외부 채널(빨강) : 3σ 변동 범위, "극단적 과매수/과매도" 신호 실시간 확률 통계 독자적인 "존 분석 시스템"이 각 채널별 가격 출현 빈도를 자동 계산하여 다음을 표시: 내부 채널 확률(정상 시장) 중간/외부 채널 확률(추세 가속화 단계) 외부 채널 돌파 확률(극단적 반전 신호) 적응형 시장 노이즈 필터링 동적 표준 편차 계산으로 외환, 주식, 암호화폐 등 다양한 자산의
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
지표
MT5용 WAPV 가격 및 거래량 표시기는 (Wyckoff Academy Wave Market) 및 (Wyckoff Academy Price and Volume) 도구 세트의 일부입니다. MT5용 WAPV 가격 및 거래량 표시기는 차트에서 거래량 움직임을 직관적인 방식으로 쉽게 시각화할 수 있도록 만들어졌습니다. 그것으로 당신은 최대 거래량의 순간과 시장이 전문적인 관심을 갖지 않는 순간을 관찰할 수 있습니다 시장이 "스마트 머니"의 움직임이 아니라 관성에 의해 움직이는 순간을 식별합니다. 사용자가 수정할 수 있는 4가지 색상으로 구성되어 있습니다. 빨간색 = 제안 증가 녹색 = 수요 증가 회색 양초 = 수요와 공급의 감소 파란색 = 스마트머니 연기 위쪽 방향으로의 움직임은 강도를 나타냅니다. 하향 움직임 약점을 나타냅니다. Price의 방향에 상관없이 가장 강한 Volume이 올라가야 합니다. R. Wyckoff의 이론에 따라 생성된 지표
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
지표
This indicator shows a candle combination based on dodge, dodge and pin bar. The logic of the pattern is to stand on the side of strength, after uncertainty. The indicator is universal and is useful for trading binary options, forex, ETFs, cryptocurrency, stocks. The indicator supports timeframes from M5 to MN, including non-standard TF presented in MT5. (М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). The ability to enable and disable TF is implemented. Sound alerts and
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
지표
Gold Venamax - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다. 표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = true;
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
지표
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
지표
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
지표
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
CandleSignals
Roman Surmanidze
지표
What this indicator does. Detects candlestick patterns such as: Hammer – indicates a possible bullish or bearish trend. Engulfing – a strong momentum signal. Doji – market uncertainty or potential reversal. Three White Soldiers – a strong uptrend. Three Black Crows – a strong downtrend. Morning Star – the beginning of an uptrend. Evening Star – the beginning of a downtrend. Shows signals on the chart: Can send a voice, email or pop-up notification when a pattern appears.
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
지표
The Strat Dashboard - Rob Smith의 Strat 전략용 다중 심볼 패턴 스캐너 실시간 다중 심볼 Strat 분석으로 트레이딩을 혁신하세요 The Strat Dashboard는 Rob Smith의 유명한 “Strat” 트레이딩 방법론을 사용하는 트레이더를 위해 특별히 설계된 강력하고 전문적인 인디케이터입니다. 여러 종목을 여러 타임프레임에서 동시에 모니터링하고, 고확률 패턴을 즉시 식별하며, 중요한 매매 기회를 놓치지 마세요. MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ “The Strat”이란 무엇인가? The Strat은 Rob Smith가 개발한 혁신적인 프라이스 액션 기반 트레이딩 전략으로, 캔들스틱 패턴과 타임프레임 간의 관계를 분석합니다. 각 캔들은 이전 캔들과의 관계에 따라 번호로 분류되어, 모든 시장, 모든 시간대 에 적용 가능한 보편적인 가격 해석 언어를 제공합니다.
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
지표
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
지표
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT5용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
지표
TPSproTrend PRO는 시장이 실제로 방향을 바꾸는 순간을 포착하여 움직임의 시작점에서 진입점을 형성합니다. 가격이 움직이기 시작할 때 시장에 진입해야 하며, 이미 가격 변동이 일어난 후에 진입해서는 안 됩니다.   (지표)       신호를 다시 그리지 않고 진입점, 손절매, 이익실현을 자동으로 표시하여 거래를 명확하고 시각적이며 체계적으로 만들어줍니다. 설명서 (러시아어)   -   MT4 버전 주요 장점 신호 재표시 없이 신호가 표시됩니다.   모든 신호는 고정되어 있습니다. 화살표가 나타나면 -       그것은 더 이상 변하거나 사라지지 않을 것입니다. 잘못된 신호의 위험 없이 안정적인 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 바로 사용 가능한 매수/매도 진입점 이 지표는 거래 진입에 가장 적합한 시점을 자동으로 판단하여 차트에 화살표로 표시합니다. 추측이나 주관적인 분석이 아닌, 명확한 신호만 있습니다. 자동 손절매 및 이익실현 영역 신호 직후에 다음
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하면서 한 방향으로 움직임이 자리 잡을 때를 포착하여 큰 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다. 다중 종목 및 다중 시간대 스캐너는 여기에서 확인하세요 - ACB Breakout Arrows MT5용 스캐너 핵심 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 수준을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드 포함. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 스캘퍼에게 적합합니다. 신호 정확도를 높이기 위해 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기점 또는 빠른 수익 목표를 위한 특별한 라인 (Quick Profit Line) 제공. 승률, 성공 비율, 평균 수익 등의 성과 분석 지표 제공. 재도색 없음. 신호는 고정되어 신뢰할 수 있습니다. 거래 확인 - ACB Trade Filter 지
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
지표
The indicator is stable on noise fluctuations in price and quickly reacts to the trend. It is based on an algorithm from a system of hyperbolic functions that allows you to aggressively smooth the flat with minimal lag on the trend. It can be applied directly to the price chart, to itself, or to other indicators in order to eliminate false signals. The main purpose of the indicator is to smooth out small sawtooth price movements as much as possible. The higher the Hyperbolic parameter, the stron
제작자의 제품 더 보기
GoldBaron XauUsd EA MT5
Mikhail Sergeev
5 (1)
Experts
"골드바론"은 완전 자동 거래 로봇입니다. 금 거래를 위해 설계되었습니다. 이 응용 프로그램은 금 가격을 예측하는 데 도움이됩니다. $100 은 공격적인 시작을 위해 충분합니다. 권장 보증금은$300 입니다. 년 전,우리는 증권 거래소에 기술 지표의 개발에 돌파구를했다. 우리는 완전히 새로운 개념을 만들 수있었습니다. 그것을 사용하는 지표는 역사에 적응하지 않고 실제로 실제적이고 효과적인 패턴을 나타냅니다. 새로운 개발의 모든 힘은 기술 지표"__아세트렌드__"에 투자되었습니다. __아세트렌드__지표가 개발된 지 1 년이 지났고 이제 마침내 본격적인 거래 봇을 소개할 수 있습니다. 우리는 방금 10 개의 보완 거래 시스템을 가져 와서 결합했으며 현대 인공 지능을 기반으로 한 거래 필터를 추가했습니다. 거래 로봇은 마틴,평균 및 기타 눈사태와 같은 자금 관리 기술을 사용하지 않습니다. 그냥 무슨 일이 있었는지 봐! 우리는 우리 모두가 좋아하는 것을 알고 있으며,그것이 우리가 공격적인
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
지표
당신은 이동 평균으로 거래하는 경우,이 지표는 최고의 조수가 될 것입니다. 여기에 무엇을 할 수 있습니다:두 이동 평균이 교차 할 때 신호를 보여줍니다(예를 들어,빠른 이동 평균은 아래에서 위로 느린 이동 평균을 통해 휴식-성장이 가능하다). 그것은 모든 방법으로 통지:그것은 터미널에 경고음,귀하의 휴대 전화에 알림과 이메일에 이메일을 전송-지금 당신은 확실히 거래를 놓치지 않을 것입니다. 유연하게 조정할 수 있습니다:이동 평균을 계산하는 방법을 정확하게 선택하고(10 가지 이상의 옵션을 사용할 수 있음)전략에 대한 색상,기간 및 기타 매개 변수를 선택할 수 있습니다. 이동 평균을 좋아하는 사람들을위한 도구. 필요가 화면에 앉아 없습니다-그것은 행동 할 시간 때 당신을 말할 것이다. 당신이 실험 할 경우에,설정은 심지어 장기 거래에 대한,심지어 스캘핑을 위해 적응하는 데 도움이됩니다. 이 표시기는 빠른 코드를 가지고 있으며 거래 로봇에 쉽게 통합 할 수 있습니다. 전송 신호 및 경고
FREE
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (51)
지표
거대한 사용자 정의 옵션 이동 평균. 스무딩의 10 가지 유형. 12 가격 옵션을 구축 할 수 있습니다. 결과 이동의 이산화의 가능성. 빠른 코드. 제한없이 전문가에 사용할 수있는 능력. 범용 표시기는 현대 거래에 사용되는 가장 인기있는 건설 방법을 결합합니다. 따라서 더 이상 많은 다른 지표를 가질 필요가 없습니다. 지표 기반 전문가 고문 이동 평균은 설정된 기간 동안 기기의 평균 가격을 표시하는 가격 기반 후행 지표입니다. 본질적으로 이동 평균은 차트를 해석 할 때"노이즈"를 부드럽게합니다. 이동 평균은 모멘텀을 평가하고 추세를 확인하고 지원 및 저항 영역을 식별하는 좋은 방법입니다. 이동 평균을 사용하는 방법의 거대한 다양성이있다. 다음은 가장 일반적인 사용 방법의 예입니다:이동 평균의 방향(이 방법을 사용하는 주요 규칙은 이동 평균의 일반적인 방향을 추적하는 것입니다:시장에서 지배적 인 추세를 나타냅니다. 이 운동의 방향으로 만 거래를 할 가치가 있습니다. 이러한 간단한 규칙
FREE
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
Experts
만들고, 탐색하고, 벌어보세요! Expert Advisor를 사용하면 상품의 가격을 부드럽게 해주는 강력하고 보편적인 지표를 기반으로 전자동 거래 시스템을 구축할 수 있습니다. EA에 통합된 일련의 규칙으로 자신만의 거래 시스템을 만드십시오. 전략 테스터에서 아이디어를 테스트하십시오. 실제 거래에서 이익을 위해 사용하거나 추가 도구로 사용하십시오. 2021년 10월 19일에 MetaTrader 5에 대한 완전 무료 UniversalMA 표시기를 게시했습니다. UniversalMA는 거대한 사용자 정의 옵션이 있는 이동 평균입니다. 10가지 유형의 스무딩. 12가지 가격 옵션을 구축할 수 있습니다. 결과 이동 평균의 이산화 가능성. 빠르고 최적화된 코드. 표시기는 정말 편리하고 사용자는 그것을 좋아했습니다. 표시기를 사용하면 제한 없이 이를 기반으로 모든 Expert Advisor를 생성할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 지표를 기반으로 하는 완전 자동 Expert Advisor를
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
Experts
트렌드 전문가는"평균"지표에 대한 최적의 매개 변수를 찾기 위해 특별히 만들어졌습니다. 자문가는 항상 거래 모드(구매 거래를 닫고 반대 거래를 즉시 열)에서 거래합니다. 이 접근 방식을 사용하면 지표가 추세를 가능한 한 정확하게 결정할 수있는 능력을 식별 할 수 있습니다. 전문가 고문은 완전 자동이며 마틴 방법을 사용하여 자본을 관리 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 기본 설정은"골드"입니다. 표시기: hhttps://www.mql5.com/ko/market/product/597 전문가 고문은 다른 기호 및 시간대에 대한 매개 변수 세트를 추가했습니다. 현재 모스크바 증권거래소에서 금,비트코인,유로달러,스베르뱅크 주식과 같은 기호가 준비된 세트에 추가되었습니다. 그들은"평균"지표의 매개 변수 세트와 완전히 일치합니다. 새로운 설정 세트를 추가해야하는 경우"평균 5"표시기에 대한 리뷰에 대해 작성하십시오. 전문가 고문 테스트 및 개방 가격에 따라 최적화 할 수 있습니다. 빠른 최
FREE
Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
지표
정확하고 적시에 시장 항목에 대한 스마트 조수. 가격이 수준에 도달 할 때 표시 경고음 및 경고. 지원 및 저항 수준을 수동으로 설정하거나 알고리즘에 위탁 할 수 있습니다. 가격이 수준에 도달하는 순간 촛불 패턴이 추가로 표시됩니다. 독특한 촛불 패턴은 고전적인 패턴과 고장 및 리바운드 수준의 패턴의 공생입니다. 증권 거래소에서 수익성이 높은 거래를 위해서는 대부분의 경우 주문을하는 것만으로는 충분하지 않으며 상인은 중요한 수준에 접근 할 때 가격이 어떻게 행동하는지 개인적으로보고 분석해야합니다. 나는 모든 상인이 우리가 거래일의 시작 부분에 중요한 목표를 설정 한 다음 가격이 그들에 도달 할 때 순간을 놓친 상황에 걸쳐 온 것 같아요. 그 결과,항목의 순간을 놓치고,우리는 우리의 계획에 따라 전체 가격 움직임을보고 추가 부정적인 감정을 얻을. 그러나 당신은 거기에 없으며 이익이 없습니다. 즐거움과 편안함을 가진 무역! 더 이상 끝에 일 동안 모니터를 응시하지 않습니다. 당신에게 중
FREE
Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
지표
이 표시기는 두 이동 평균 간의 차이를 히스토그램 형태로 보여줍니다. 이동 평균에는 거대한 사용자 정의 옵션이 있습니다. 히스토그램의 색상이 변경 될 때 그것은 모든 방법으로 당신을 통지:그것은 터미널에 경고음,메일에 전화 및 이메일로 알림을 전송-지금 당신은 확실히 거래를 놓치지 않을 것입니다. 차트에 선의 형태로 완전 무료 이동 평균 교차 표시: https://www.mql5.com/ko/market/product/148478 귀하의 의견은 나에게 매우 중요합니다. 피드백은 개발을 훨씬 더 좋게 만들고 우리가 함께 앞으로 나아갈 수 있도록 도와줍니다. 질문이 있거나 의견을 공유하고 싶습니까? 댓글 쓰기 또는 메시지 보내기-나는 항상 연락을 취하고 있습니다! 이 도구는 시장 모니터링의 루틴을 인수 신뢰할 수있는 조수가된다. 교차 순간을 예상하여 차트를 지속적으로 보는 대신 이 작업을 표시기에 위탁할 수 있습니다. 그것은 단지 명확한 히스토그램 열을 사용하여 추세 강도의 역학을 시각
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
지표
포라 평균은 트렌드 탐지의 새로운 단어입니다. 정보 기술의 발전과 많은 참가자들로 인해 금융 시장은 구식 지표에 의한 분석에 덜 민감해지고 있습니다. 이동 평균이나 정작과 같은 기존의 기술적 분석 도구는 순수한 형태로 추세의 방향이나 역전 방향을 결정할 수 없습니다. 하나의 지표가 14 년의 역사를 기반으로 매개 변수를 변경하지 않고 미래 가격의 올바른 방향을 나타낼 수 있습니까? 동시에,옆으로 시장의 움직임과 적절성을 잃지 않는다? 답변:예,할 수 있습니다. 우리 팀은 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 상당히 강력하고 효과적인 메커니즘을 가진 지표를 개발했습니다. 2025 년에 선도적 인 추세 지표"평균"은 새로운 개발 단계에 진입하고 있습니다. 현대 암호 화폐 및 주식 시장은이 지표를 위해 만들어진 것 같습니다. 고유 한 스무딩 공식을 사용하면 통화 쌍 또는 기타 악기의 모든 기능에 대한 표시기를 조정(패턴 식별)할 수 있습니다. 지금,이익을 만들기 위해,하나의 지표는 충분하다
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
Experts
전문가 고문은 두 이동 평균의 교차점에서 위치를 엽니 다. 그것은 입력 및 위치를 종료하기위한 다양한 옵션이 있습니다. 시장 진입을 자동화하거나 두 가지 이동 평균을 기반으로 자신의 전략을 만들고 테스트하는 데 적합합니다. 전문가 고문의 추가 장점으로는 거래 매개 변수에 대한 자세한 설정,과거 데이터를 테스트하고 다양한 시장 상황에 대한 전략을 최적화 할 수있는 직관적 인 인터페이스가 있습니다. 위험 관리 시스템을 사용하면 손절매 및 이익 수준을 설정하고 계정 잔액에 따라 위치 크기를 제어 할 수 있습니다. 이동 평균의 유연한 설정을 통해 스캘핑에서 장기 투자에 이르기까지 모든 거래 스타일에 전문가를 적용 할 수 있습니다. 내장 된 거래 통계는 당신이 당신의 성능을 분석하고 거래 전략에 필요한 조정을 할 수 있습니다. 전문가 고문은"이동 변위 교차 신호"표시기를 기반으로 작동하며 모든 기능 및 설정이 있습니다. 이 표시기는 필요하지 않습니다. 그러나 테스트 후 모든 설정과 함께 차트
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
Experts
IlanisNeuro is a modification of Ilanis . The EA uses averaging. Neural network is used for opening positions. The network has been trained on seven major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) for the period 2004-2017. Real account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/fastinvestments The free version of the Expert Advisor: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Ilanis Expert Advisor Does not require setting the parameters. Ready to work on E
필터:
Violette
458
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

Mikhail Sergeev
97498
개발자의 답변 Mikhail Sergeev 2025.12.21 23:31
Thank you very much for your positive feedback! I always strive to create reliable and effective solutions that meet traders’ needs. I will continue to work hard to improve the product and provide valuable tools for your trading activities. If you have any questions, suggestions or need further assistance, please feel free to contact me. I’m always here to help. Wishing you successful trades and further achievements in trading!
Ngọc Lê
46
Ngọc Lê 2025.11.28 13:04 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

rhema777
458
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

Mikhail Sergeev
97498
개발자의 답변 Mikhail Sergeev 2025.09.11 14:18
Hello. Thank you for your feedback! Please contact us if you have any questions or suggestions.
리뷰 답변