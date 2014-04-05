CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

이 MT5 인디케이터는 Meta Trader 5용 캔들 패턴 및 BUY SELL 신호 분석 도구입니다.
멀티 타임프레임 분석과 추세, 모멘텀, 변동성 필터를 사용하여 가격 흐름을 평가합니다.
차트 내 대시보드는 신호 품질과 시장 상태를 확인하는 데 도움을 줍니다.
- 시장 방향에 맞는 BUY SELL 신호 확인
- 기술적 필터를 통한 패턴 분석
- 고품질 신호에 집중
- 체계적인 분석 지원
- Key Features of this tool
- M1부터 D1까지 멀티 타임프레임 BUY SELL 스캔
- Engulfing, Pin Bar, Inside Bar 자동 인식
- EMA 기반 추세 필터
- 모멘텀 방향 확인
- ATR 변동성 필터
- 신호 강도 계산
- 리스크 대비 보상 표시
- 거래 세션 식별
- 신호 만료 관리
- 종가 기준 비리페인트 로직
- 전문 차트 대시보드
- Meta Trader 5 차트에 인디케이터 적용
- 타임프레임 및 패턴 선택
- 필터 설정 조정
- 대시보드에서 BUY SELL 신호 확인
- 외환 시장
- 지수, 원자재, CFD
- 단기 및 스윙 트레이딩
- 멀티 타임프레임 분석
- 가격 행동 트레이더
- 수동 트레이더
- BUY SELL 분석 트레이더
- 구조화된 도구 사용자