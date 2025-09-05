Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5

전문가용 다중 시간대 트레이딩 인디케이터로, 고급 신호 감지 기능을 제공합니다.

개요

Parabolic SAR V3 + ADX는 추세 추종형 Parabolic SAR과 추세 강도를 측정하는 ADX를 결합한 고급 기술 분석 인디케이터입니다. 이 향상된 버전은 통화쌍별 최적화, 다국어 알림 시스템, 그리고 전문 트레이더를 위한 다중 시간대 대시보드를 제공합니다.

주요 기능

핵심 기능

- Parabolic SAR 통합: 사용자 지정 가능한 단계 및 최대값으로 정확한 추세 반전 감지.
- ADX 필터 시스템: 추세 강도 기반으로 약한 신호 필터링.
- DI 교차 감지: +DI/-DI 교차를 통한 추가 확인 신호.
- ADX 클라우드 시각화: 동적 높이 조정이 가능한 추세 강도 시각 표시.

통화쌍별 최적화

주요 거래 자산에 대한 보수적 사전 설정:
- XAUUSD (골드): 금속 변동성에 최적화.
- EURUSD: 주요 통화쌍 특성에 맞게 조정.
- USDJPY: 엔화 교차 시장에 적합.
- XAGUSD (실버): 은 시장 특성에 맞게 미세 조정.
- BTCUSD: 암호화폐 변동성에 최적화.

고급 알림 시스템

- 다국어 지원: 10개 언어로 알림 가능.
- 모바일 알림: 스마트폰 푸시 알림 지원.
- 사운드 알림: 사용자 지정 가능한 소리 알림.
- 봉 마감 확인: 완료된 캔들에서만 알림 가능.

전문 대시보드

- 다중 시간대 분석: 7개 시간대(M1–D1) 동시 모니터링.
- 색상 코드 상태: 신호 강도 시각 피드백 제공.
- ADX 미터: 실시간 추세 강도 3단계 색상 표시.
- 신호 상자: 방향 화살표로 매수/매도 신호 표시.

시각적 향상

- 신호 상자: 진입 지점을 표시하는 사용자 지정 사각형.
- 추세선: 신호 포인트를 연결하는 동적 추세선.
- ADX 값 표시: 신호 옆에 실시간 ADX 값 표시.
- 투명도 조정: 모든 시각적 요소의 불투명도 설정 가능.

기술 사양

신호 생성

- 매수 신호: PSAR이 가격 아래로 전환 + ADX가 임계값 이상 + 선택적 DI 확인.
- 매도 신호: PSAR이 가격 위로 전환 + ADX가 임계값 이상 + 선택적 DI 확인.
- 약한 신호 필터링: ADX가 최소 임계값 미만일 때 자동 제거.

사용자 설정 옵션

- 시각 제어: 색상 및 투명도 세부 조정 가능.
- 상자 크기: 신호 상자의 길이 및 높이 조정 가능.
- ADX 임계값: 신호 유효성을 위한 최소 ADX 값 설정.
- 클라우드 설정: 색상 및 높이 조정 가능한 동적 ADX 클라우드.

성능 기능

- 최적화된 계산: 효율적인 버퍼 관리로 부드러운 작동.
- 메모리 관리: 제거 시 시각 객체 자동 정리.
- 다중 핸들 지원: 여러 시간대 데이터 동시 처리.

활용 사례

전문 트레이딩

- 스윙 트레이딩: 중기 추세 식별 및 진입 타이밍.
- 스캘핑: ADX 확인이 포함된 단기 신호.
- 포트폴리오 관리: 통화쌍별 모드로 다중 자산 모니터링.

리스크 관리

- 신호 필터링: ADX 임계값으로 변동성 낮은 시장에서 거래 방지.
- 추세 확인: 여러 인디케이터 결합으로 거짓 신호 감소.
- 시각적 명확성: 명확한 신호 표시로 해석 오류 최소화.

이 전문급 인디케이터는 검증된 기술 분석 기법과 현대적 인터페이스 디자인을 결합하여 모든 시장 상황과 트레이딩 스타일에 신뢰할 수 있는 추세 분석 및 신호 생성을 제공합니다.

PSAR+ADX 트레이딩 스타일 가이드 (시간대별)

스캘핑 (M1–M5, 보유 기간: 분 단위)

공격적 스타일 – 권장
설정:
- 시간대: M1, M5
- PSAR 신호만 사용 (ADX 필터 없음)
- PSAR 반전 시 빠른 진입
- 짧은 손절: 10–20핍
장점:
- 빠른 모멘텀 변화를 포착
- ADX로 인한 지연 없음
- 높은 신호 빈도로 스캘핑에 적합

보수적 스타일 – 비권장
- ADX 확인으로 인한 신호 지연
- 단기 기회 상실
- 신호 빈도 부족
- 장기 트레이딩에 더 적합

추천 제품
The chaos wave
Letlhogo Mokgatle
지표
This is the best indicator we have created by far, this indicator replicates the well known heiken ashi indicator,  but with a more precise entry point, this indicator can work on all time-frames and is strong on all the time frames , this indicator does not repaint nor does it lag , this indicator strategy combined with price action will change your trading experience , elevate your experience to the next level.
LastStand Type10 Titan
Nothpone Thamrongarchariyakul
Experts
This Expert Advisor utilizes a Parabolic SAR trading system on lower timeframes to determine entry points and measure the distance for placing pending orders. It also employs Heiken Ashi on higher timeframes to establish the trend direction for placing pending orders. The EA supports both Martingale and non-Martingale strategies. Give it a try with a backtest! . Disclaimer - Do not trade with money you cannot afford to lose: The developer does not constitute an offer or solicitation to trade fu
Clever Price Action MT5
Carlos Forero
지표
Description Price action patterns detection that can work as triggers in any trading strategy, It include Flag, Flag Top, Flag 1234, and micro pullback patterns Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   How is this indicator useful?  You can use the indicator signals as a trigger to entry in the market and complement any trading strategy. Components Note 1:  This indicator should only be considered a
Quantum Trends Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
지표
One of the oldest maxims in trading is ‘let the trend be your friend’. You must have come across it! This is easier said than done! First, you have to identify one, then you have to stay in – not easy. Staying in a trend to maximise your profits is extremely difficult. In addition, how do you know when a trend has started? It’s very easy to look back and identify the trend. Not so easy at the live edge of the market. The Quantum Trends indicator is the ‘sister’ indicator to the Quantum Trend Mon
Binary Absorption
Bogdan Kupinsky
5 (1)
지표
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна. Присутствует панель для отображения точности си
Ma Cross T
Husain Raja P
Experts
Ma Cross T – Automated Trend-Following Trading Robot Ma Cross T is a fully automated trend-following trading robot developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade market trends using a Moving Average crossover strategy. The robot continuously analyzes price data and automatically opens BUY or SELL positions when a confirmed crossover occurs between a fast and a slow moving average. This approach helps capture sustained market momentum while avoiding emotional or manual trading error
FST Super MACD MT5
Benoit Dumont
지표
Introducing our cutting-edge product, an innovative MACD Oscillator with a dynamic level enhanced by a decimal point Moving Average (MA) also with the versatility of multiple moving average modes. This advanced trading tool brings precision and flexibility to your technical analysis, offering a seamless experience for traders seeking a competitive edge in the financial markets. Key Features: Dynamic Level Precision Our MACD Oscillator is equipped with a dynamic level feature, providing traders
Phantheon Bearish
Muhammad Salman Shahbaz
지표
Strategic Momentum EA is an automated trading system designed to identify and respond to short-term market movements using a momentum-based algorithm. It operates within predefined risk parameters and executes trades based on technical indicators without manual intervention. Functionality: The Expert Advisor monitors price action and volume shifts to detect potential entry points. It uses adjustable input parameters for risk management, trade frequency, and indicator sensitivity. The system is
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
지표
Trend Trader – 매수/매도 신호 및 추세 설명: Trend Trader는 이동평균선, MACD, ADX를 사용하여 시장 강도를 평가하고, 추세 분석과 명확한 매수/매도 신호를 결합합니다. MetaTrader 5용 이 지표는 추세 방향을 표시하고, 강세 및 약세 시점을 식별하며, 주요 교차점을 시각적으로 강조하여 거래 진입 및 청산을 최적화합니다. 주요 기능 자동 매수/매도 신호: 추세 강도 및 MACD + ADX 교차를 기반으로 기회 아이콘 표시 완전히 맞춤 설정 가능: MACD, ADX, EMA 기간, 색상 및 신호 활성화 사용 방법 추세 따르기: 녹색 막대 = 강세, 빨간색 막대 = 약세 신호 기반 거래: Buy/Sell 아이콘이 추천 진입점 표시 MA 리본으로 확인: 단기 및 장기 추세 정렬 시 신호 신뢰도 증가 ADX 필터링: ADX가 충분한 강도를 표시할 때만 신호 활성화 (>25) 실제 예시 녹색 막대 + Buy 신호 → 강한 강세 진입 시점 빨간색 막대 +
IntraScalper
Mangesh Popat Ubale
지표
IntraScalper is an advanced, dynamic level-providing strategy built on proven price action principles. At the start of every trading session, it automatically calculates the decisive Golden Level —a key point that guides high-probability trade opportunities. The upper blue line signals a confirmed short move towards the dotted lines, while the same logic applies to downside trends. Each dotted line is drawn once per day and represents a 90% likelihood of reversal based on historical price action
Flag Pattern Pro Mt5
Noiros Tech
지표
Flag Pattern pro is a   Price Action (PA)   analytical tool that scans the   continuation patterns   known as   "Flag and Pennant Patterns"   . Flag and Pennant patterns are continuation patterns characterized by a move in a previous trend direction after a shallow retracement usually below 50% of the original move . Deep retracements can however be sometimes found at the 61.8 % levels. The original move is know as the   flag pole   and the   retracement   is called the flag. Indicator Fundam
ASI fractals with DPO filter
Ekaterina Saltykova
지표
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
The GridMaster
Van Nhan Nguyen
Experts
Overview The GridMaster is a fully automated, grid-based trading system developed for consistent performance across different market conditions . It integrates: A grid trading logic with controlled lot progression A Stochastic Oscillator-based entry system An internal trend detection algorithm These components aim to improve the accuracy of trade entries and optimize trade cycle handling . Unlike traditional grid systems, The  GridMaster employs a smart expansion mechanism to avoid excessive
MA and SMMA with Bollinger Bands
Kostiantyn Ihnatov
지표
Sliding Average with Bollinger Bands General Information: The indicator combines two popular technical analysis tools: Moving Averages (Simple Moving Average and Smoothed Moving Average) to assess the trend. Bollinger Bands to analyze market volatility. Main Components: SMA (Simple Moving Average): The simple moving average is calculated as the arithmetic mean of prices over a specified period. Formula: = (1 + 2 + ⋯ + ) / Where: 1, 2, …, are the closing prices for p
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
지표
Trading System Double Trend MT5 - 여러 지표로 구성된 독립적인 트레이딩 시스템입니다. 전반적인 추세의 방향을 파악하고 가격 변동 방향에 대한 신호를 제공합니다. 스캘핑, 일중 또는 주간 거래에 사용할 수 있습니다. 특징 모든 시간대 및 거래 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에서 작동합니다. 차트를 로드하지 않고도 정보를 시각적으로 간편하게 확인할 수 있습니다. 지표가 다시 그려지거나 신호를 완성하지 않습니다. 캔들이 마감될 때만 작동합니다. 다양한 유형의 신호 알림이 제공됩니다. 시각적으로 이해하기 쉽고, 차트에 연결하고 신호의 간단한 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 시스템의 각 추세에 대한 입력 매개변수가 구성됩니다. General trend - 전반적인 추세를 파악합니다. Signal trend - 진입 및 청산 신호를 제공합니다. Play sound / Display pop-up message / Send push notifi
Advanced Support Resistance MT5
Kaijun Wang
지표
目前全额购买折扣 中   !   任何交易者的最佳伙伴！ 该指标具有独有的支撑阻力计算方案, 是独一无二的交易系统  。 指标特性 想象一下，如果您能提前精确的判断出重要的交易支撑阻力区域以及点位， 您的交易将如何改善？基于独特的计算方式，我们可以看到波段走势中清晰的支撑和阻力。将过去重要的支撑阻力区域经过独特的计算,将关键位置在图表中显示. 本指标支持周期设置,可以设置其他周期.   大周期重要支撑阻力,以及小周期辅助判断可以在同一图表中完成. 基本显示 显示支撑阻力的价格标签。 显示实时的支撑和阻力。 显示历史的支撑和阻力.   基本设置 设置支撑阻力计算的周期 。 警报设置 接近报警 碰触报警 报警弹窗 报警邮件发送 发送推送警报 颜色设定 可以设置不用的实时支撑阻力颜色 可以设置不用的历史支撑阻力颜色 可以设置价格标签颜色 可以点击价格标签或者点击显示区域改变区域填充方式 任何问题,相互交流
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
지표
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels for MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels is a visual indicator designed to help traders identify short-term momentum shifts and directional bias. It plots dynamic “Pulse Levels” derived from Hull Moving Average (HMA) momentum transitions. These levels act as adaptive reference points that assist in reading market structure, spotting potential reversals, and validating breakouts or false breaks. The indicator includes on-chart s
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
지표
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
YzdTrend
Ehsan Amini
지표
The fate of a trade depends on knowing the direction of the price trend. Whatever style you trade, you must know that the direction of the main market trend is in the hands of buyers or sell YZD Trend   indicator helps you to find the main direction by using mathematical parameters and ATR This indicator is a good supplement for your strategy, especially price action, which can reduce your trade losses. How to use: YZD Trend   indicator consists of two ranges in the form of bands, when the p
Titoinc V11 Trend indicator
Mehmet Ugur Dirim
지표
titoincV11 – Advanced Trend Detection and Tracking Module titoincV11 is a custom-built algorithm that dynamically analyzes price movements and determines market direction based on average values and volatility thresholds. It: Clearly identifies the current directional bias, Continuously tracks the relationship between price and algorithmic threshold, Detects directional shifts without delay, Produces a filtered signal line to act as a precise trigger for automated systems. When the price r
BinaryGrail MT5
Justine Kelechi Ekweh
지표
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry.  For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
Elysium MT5
Mike Pascal Plavonil
Experts
Elysium is a fully automated trading robot based on Price Action and Momentum. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. Elysium is optimized for use with low spread currency pairs. EA does not need complicated settings, no need set files. ONLY 10 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $ 99! After that, the price will be raised to $490. Info: Working symbol EURUSD or GBPUSD or USDJPY Working Timeframe: M1 Min deposit $1500 with Stop Loss settings (or equivalent in cents )  The mini
SyntheticaFX Boom and Crash Multi Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
지표
The SyntheticaFX Boom & Crash Multi Indicator for MetaTrader 5 is an advanced trading tool designed to enhance your trading strategy by detecting potential spikes and analyzing market trends across various timeframes. This indicator is specifically tailored for the Crash and Boom indices, providing timely alerts and essential trend information to help you make informed trading decisions. Key Features: 1. Spike Detection:     - Identifies potential spikes on the following indices and timeframe
Jowzy Fx G4
Nonofo Aobakwe Modise
지표
Jowzy Fx G4     indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend.   is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data.   suitable for M5, M15, M30, H1 and H4 is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 끊임없이 변화하는 금융 거래 환경에서 지원 및 저항 수준을 정확하게 식별하고 분석하는 것은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 필수적입니다. SnR Retest and Break Multi-Timeframe , 거래 분석을 향상시키기 위해 설계된 지원 및 저항 지표입니다. 혁신적인 Timeframe Selector 기능을 활용하여 이 도구는 여러 시간대에 걸친 시장 동향에 대한 포괄적인 보기를 제공하고, 정확한 거래 선택을 돕습니다. 더 많은 MT4 버전 보기:  SnR Retest and Break MT4
Triumviratus EA
Trung Anh Ly
Experts
The Triumviratus Expert Advisor is a fully automated trading system that operates across multiple currency pairs. This EA automatically analyzes price movements using MA, RSI, and ATR indicators to trade pullbacks or reversals. Recommendations VPS: You need to rent a VPS server and install your MT5 terminal so that the EA can operate 24/7 . Timeframe:   Regardless of the chart's timeframe, this EA utilizes two timeframes in the expert properties for calculations; the recommended lower timeframe
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
지표
Smart Engulfing MT5 소개: 정교한 거래의 세계로 들어가 Smart Engulfing MT5로 최상위 Engulf 패턴을 식별하세요. 정밀성과 사용 편의성을 고려하여 디자인된 이 도구는 MetaTrader 5 사용자를 위해 독점적으로 제작되었습니다. Smart Engulfing MT5가 알림, 화살표 및 세 가지 서로 다른 이익 수준으로 안내함으로써 수익성 높은 거래 기회를 쉽게 발견할 수 있으며, 이는 단순함과 효과성을 추구하는 트레이더에게 최고의 동반자입니다. 부분 2: 순수 Engulf 패턴의 힘 발휘 순수 Engulf 패턴 분석기로 시장 움직임의 복잡성에 빠져들어보세요. 전통적인 도구와는 달리 세련된 방식으로 작동하여 관련 없는 패턴을 걸러내고 가장 수익성 있는 기회에만 초점을 맞춥니다. 해당 독특한 알고리즘은 70% 이상의 주목할만한 성공률을 자랑하며 모든 거래가 지적 의사 결정에 기반하도록 보장합니다. 부분 3: 적응형 신호 보기 모드 Smart Engul
Trend Hounter MT5
Mansour Babasafary
4 (1)
지표
An indicator based on candlestick patterns To catch short-term and long-term trends If it gives a signal in the direction of the trend, it is long term And if it gives a signal in the opposite direction of the trend, it is short term Too many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Attributes: Too many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Simple settings Simple and fast usage With author lifetime support Settings: Candle back: The number
Ultra Band MT5
Sopheak Khlot
지표
Ultra Band is a trend indicator designed for various type of traders ranging from Scalp to Long Term trader. Because it include the current bar price into the calculation, it looks like the repainting only after the bar closed then it's there forever. Strategy of choices for trading the Ultra Band: BUY at the Lower Band / SELL at the Upper Band then exit when price hit the opposite Band. SELL after retracement into Bearish cloud trend or touching the Upper Band, then target the most recent Low B
