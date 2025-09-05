Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5

전문가용 다중 시간대 트레이딩 인디케이터로, 고급 신호 감지 기능을 제공합니다.

개요

Parabolic SAR V3 + ADX는 추세 추종형 Parabolic SAR과 추세 강도를 측정하는 ADX를 결합한 고급 기술 분석 인디케이터입니다. 이 향상된 버전은 통화쌍별 최적화, 다국어 알림 시스템, 그리고 전문 트레이더를 위한 다중 시간대 대시보드를 제공합니다.

주요 기능

핵심 기능

- Parabolic SAR 통합: 사용자 지정 가능한 단계 및 최대값으로 정확한 추세 반전 감지.

- ADX 필터 시스템: 추세 강도 기반으로 약한 신호 필터링.

- DI 교차 감지: +DI/-DI 교차를 통한 추가 확인 신호.

- ADX 클라우드 시각화: 동적 높이 조정이 가능한 추세 강도 시각 표시.

통화쌍별 최적화

주요 거래 자산에 대한 보수적 사전 설정:

- XAUUSD (골드): 금속 변동성에 최적화.

- EURUSD: 주요 통화쌍 특성에 맞게 조정.

- USDJPY: 엔화 교차 시장에 적합.

- XAGUSD (실버): 은 시장 특성에 맞게 미세 조정.

- BTCUSD: 암호화폐 변동성에 최적화.

고급 알림 시스템

- 다국어 지원: 10개 언어로 알림 가능.

- 모바일 알림: 스마트폰 푸시 알림 지원.

- 사운드 알림: 사용자 지정 가능한 소리 알림.

- 봉 마감 확인: 완료된 캔들에서만 알림 가능.

전문 대시보드

- 다중 시간대 분석: 7개 시간대(M1–D1) 동시 모니터링.

- 색상 코드 상태: 신호 강도 시각 피드백 제공.

- ADX 미터: 실시간 추세 강도 3단계 색상 표시.

- 신호 상자: 방향 화살표로 매수/매도 신호 표시.

시각적 향상

- 신호 상자: 진입 지점을 표시하는 사용자 지정 사각형.

- 추세선: 신호 포인트를 연결하는 동적 추세선.

- ADX 값 표시: 신호 옆에 실시간 ADX 값 표시.

- 투명도 조정: 모든 시각적 요소의 불투명도 설정 가능.

기술 사양

신호 생성

- 매수 신호: PSAR이 가격 아래로 전환 + ADX가 임계값 이상 + 선택적 DI 확인.

- 매도 신호: PSAR이 가격 위로 전환 + ADX가 임계값 이상 + 선택적 DI 확인.

- 약한 신호 필터링: ADX가 최소 임계값 미만일 때 자동 제거.

사용자 설정 옵션

- 시각 제어: 색상 및 투명도 세부 조정 가능.

- 상자 크기: 신호 상자의 길이 및 높이 조정 가능.

- ADX 임계값: 신호 유효성을 위한 최소 ADX 값 설정.

- 클라우드 설정: 색상 및 높이 조정 가능한 동적 ADX 클라우드.

성능 기능

- 최적화된 계산: 효율적인 버퍼 관리로 부드러운 작동.

- 메모리 관리: 제거 시 시각 객체 자동 정리.

- 다중 핸들 지원: 여러 시간대 데이터 동시 처리.

활용 사례

전문 트레이딩

- 스윙 트레이딩: 중기 추세 식별 및 진입 타이밍.

- 스캘핑: ADX 확인이 포함된 단기 신호.

- 포트폴리오 관리: 통화쌍별 모드로 다중 자산 모니터링.

리스크 관리

- 신호 필터링: ADX 임계값으로 변동성 낮은 시장에서 거래 방지.

- 추세 확인: 여러 인디케이터 결합으로 거짓 신호 감소.

- 시각적 명확성: 명확한 신호 표시로 해석 오류 최소화.

이 전문급 인디케이터는 검증된 기술 분석 기법과 현대적 인터페이스 디자인을 결합하여 모든 시장 상황과 트레이딩 스타일에 신뢰할 수 있는 추세 분석 및 신호 생성을 제공합니다.

PSAR+ADX 트레이딩 스타일 가이드 (시간대별)

스캘핑 (M1–M5, 보유 기간: 분 단위)

공격적 스타일 – 권장

설정:

- 시간대: M1, M5

- PSAR 신호만 사용 (ADX 필터 없음)

- PSAR 반전 시 빠른 진입

- 짧은 손절: 10–20핍

장점:

- 빠른 모멘텀 변화를 포착

- ADX로 인한 지연 없음

- 높은 신호 빈도로 스캘핑에 적합

보수적 스타일 – 비권장

- ADX 확인으로 인한 신호 지연

- 단기 기회 상실

- 신호 빈도 부족

- 장기 트레이딩에 더 적합