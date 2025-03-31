RSI Divergence Suite Pro
- 지표
- German Pablo Gori
- 버전: 1.1
RSI 다이버전스 스위트 프로 - 메타트레이더 5 고급 지표
개요 RSI 다이버전스 스위트 프로는 가격과 RSI 간의 다이버전스를 자동으로 감지하여 고정밀 거래 신호를 제공하는 메타트레이더 5용 고급 기술 지표입니다. 이 전문 지표는 RSI의 강력한 기능과 다이버전스 분석, 다중 시간대 지지/저항 및 완벽한 경고 시스템을 결합합니다.
주요 기능
- 고급 다이버전스 감지
- 4가지 유형의 다이버전스:
- 일반 상승 다이버전스: 가격은 저점을 낮추지만 RSI는 저점을 높일 때의 상승 신호
- 일반 하락 다이버전스: 가격은 고점을 높이지만 RSI는 고점을 낮출 때의 하락 신호
- 숨겨진 상승 다이버전스: 상승 추세 확인 (지속)
- 숨겨진 하락 다이버전스: 하락 추세 확인 (지속)
- 통합된 품질 필터:
- 최소 거래량 필터
- ATR 변동성 필터
- RSI 레벨 필터 (과매수/과매도)
- 캔들 거리 필터
2. 강도 분류 시스템
- 신호 자동 분류:
- 강함: 설정 가능한 임계값보다 큰 RSI 차이를 보이는 다이버전스
- 보통: 최소 기준을 충족하는 다이버전스
- 차별화된 시각화:
- 강한 신호에는 실선
- 일반 신호에는 점선
- 각 다이버전스 유형별 사용자 정의 색상
3. 실시간 정보 패널
- 다음을 표시하는 사용자 정의 가능 패널:
- 마지막으로 감지된 다이버전스 유형
- 신호 강도 수준
- 다이버전스 유형에 맞게 조정된 색상
- 조정 가능한 위치 및 크기
4. 다중 시간대 지지/저항 시스템
- 9개 시간대의 동시 분석:
- M1부터 월봉까지
- 필요에 따른 시간대 선택적 활성화
- 지능형 레벨 그룹화:
- 중복 방지를 위한 구성 가능한 허용 오차
- 사용자 정의 가능한 색상 및 스타일로 명확하게 시각화
5. 완벽한 경고 시스템
-
5가지 알림 방법:
- 팝업 경고
- 이메일 알림
- 기록이 있는 푸시 알림
- 사용자 정의 가능한 사운드 경고
- 차트의 시각적 패널
-
통합된 경고 기록:
- 최근 6개의 경고 저장
- 타임스탬프, 심볼, 시간대 및 유형 포함
- 푸시 알림으로 기록 전송
6. 정보 레이블
- 현재 값 표시:
- 현재 RSI 값
- 현재 ATR 값
- 현재 캔들 타이머
사용자 정의 가능 파라미터
RSI 설정
- RSI_Period: RSI 계산 기간
- StrengthRsiDiffThreshold: 다이버전스를 강하다고 간주하는 임계값
품질 필터
- ZigZag_Depth: 중요한 피크 및 밸리 감지를 위한 깊이
- Volume_Filter: 신호 유효성 검사를 위한 최소 거래량 필터
- Vol_Min: 낮은 변동성 기간 필터링을 위한 최소 ATR 값
- Filter_UseRsiLevels: RSI 레벨 필터 활성화
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: 과매수/과매도 레벨
- Filter_UseBarDistance: 캔들 거리 필터 활성화
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: 허용 거리 범위
시각적 사용자 정의
- RegBullColor, RegBearColor: 일반 다이버전스 색상
- HidBullColor, HidBearColor: 숨겨진 다이버전스 색상
- EnableStrengthStyle: 강도 기반 선 스타일 활성화
- DefaultLineStyle: 기본 선 스타일
- PanelBackColor: 패널 배경색
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: 패널 텍스트 색상
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: 패널 위치
- PanelFontSize: 패널 글꼴 크기
지지/저항 설정
- ShowSRLines: 지지/저항선 활성화/비활성화
- SR_Lookback: 분석할 캔들 수
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: 분석할 시간대 선택
- SupportColor, ResistanceColor: 지지/저항선 색상
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: 지지/저항선 스타일 및 두께
- SR_Tolerance_Percent: 가까운 레벨 그룹화를 위한 허용 오차
경고 시스템
- EnableAlerts: 경고 시스템 활성화/비활성화
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: 경고를 위한 다이버전스 유형 선택
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: 알림 방법
- AlertOncePerBar: 각 유형별 캔들당 하나의 경고로 제한
- SoundFileName: 사용자 정의 사운드 파일
경쟁 우위
- 뛰어난 정확도: 잘못된 신호를 제거하기 위한 여러 필터가 있는 고급 알고리즘
- 이중 시각화: 가격 차트와 RSI 창 모두에 다이버전스를 표시하는 시스템
- 다중 시간대 분석: 여러 시간대의 정보 통합
- 완벽한 사용자 정의: 모든 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있는 50개 이상의 조정 가능한 파라미터
- 리소스 최적화: 많은 상품이 있는 차트에서도 최적의 성능을 발휘하도록 설계
- 지능형 메모리 관리: 그래픽 개체의 자동 정리 및 선택적 재계산
실제 응용
- 반전 거래: 잠재적인 시장 반전 지점의 정확한 식별
- 추세 지속 거래: 숨겨진 다이버전스로 기존 추세 확인
- 다중 자산 분석: 모든 상품 (외환, 주식, 지수, 암호 화폐)과 호환 가능
- 스캘핑 및 데이 트레이딩: 낮은 시간대에서 명확하고 정확한 신호
- 스윙 트레이딩: 높은 시간대에서 장기적인 기회 식별
결론
RSI 다이버전스 스위트 프로는 다이버전스를 기반으로 높은 확률의 거래 기회를 식별하려는 트레이더를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 고급 감지, 강도 분류, 다중 시간대 분석 및 경고 시스템의 고유한 조합으로 인해 메타트레이더 5를 사용하는 모든 기술적 트레이더에게 필수적인 도구입니다.
Very well !