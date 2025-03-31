RSI Divergence Suite Pro

RSI 다이버전스 스위트 프로 - 메타트레이더 5 고급 지표

개요 RSI 다이버전스 스위트 프로는 가격과 RSI 간의 다이버전스를 자동으로 감지하여 고정밀 거래 신호를 제공하는 메타트레이더 5용 고급 기술 지표입니다. 이 전문 지표는 RSI의 강력한 기능과 다이버전스 분석, 다중 시간대 지지/저항 및 완벽한 경고 시스템을 결합합니다.

주요 기능

고급 다이버전스 감지

4가지 유형의 다이버전스: 일반 상승 다이버전스: 가격은 저점을 낮추지만 RSI는 저점을 높일 때의 상승 신호 일반 하락 다이버전스: 가격은 고점을 높이지만 RSI는 고점을 낮출 때의 하락 신호 숨겨진 상승 다이버전스: 상승 추세 확인 (지속) 숨겨진 하락 다이버전스: 하락 추세 확인 (지속)

통합된 품질 필터: 최소 거래량 필터 ATR 변동성 필터 RSI 레벨 필터 (과매수/과매도) 캔들 거리 필터



2. 강도 분류 시스템

신호 자동 분류: 강함: 설정 가능한 임계값보다 큰 RSI 차이를 보이는 다이버전스 보통: 최소 기준을 충족하는 다이버전스

차별화된 시각화: 강한 신호에는 실선 일반 신호에는 점선 각 다이버전스 유형별 사용자 정의 색상



3. 실시간 정보 패널

다음을 표시하는 사용자 정의 가능 패널: 마지막으로 감지된 다이버전스 유형 신호 강도 수준 다이버전스 유형에 맞게 조정된 색상 조정 가능한 위치 및 크기



4. 다중 시간대 지지/저항 시스템

9개 시간대의 동시 분석: M1부터 월봉까지 필요에 따른 시간대 선택적 활성화

지능형 레벨 그룹화: 중복 방지를 위한 구성 가능한 허용 오차 사용자 정의 가능한 색상 및 스타일로 명확하게 시각화



5. 완벽한 경고 시스템

5가지 알림 방법: 팝업 경고 이메일 알림 기록이 있는 푸시 알림 사용자 정의 가능한 사운드 경고 차트의 시각적 패널

통합된 경고 기록: 최근 6개의 경고 저장 타임스탬프, 심볼, 시간대 및 유형 포함 푸시 알림으로 기록 전송



6. 정보 레이블

현재 값 표시: 현재 RSI 값 현재 ATR 값 현재 캔들 타이머



사용자 정의 가능 파라미터

RSI 설정

RSI_Period: RSI 계산 기간

StrengthRsiDiffThreshold: 다이버전스를 강하다고 간주하는 임계값

품질 필터

ZigZag_Depth: 중요한 피크 및 밸리 감지를 위한 깊이

Volume_Filter: 신호 유효성 검사를 위한 최소 거래량 필터

Vol_Min: 낮은 변동성 기간 필터링을 위한 최소 ATR 값

Filter_UseRsiLevels: RSI 레벨 필터 활성화

Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: 과매수/과매도 레벨

Filter_UseBarDistance: 캔들 거리 필터 활성화

Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: 허용 거리 범위

시각적 사용자 정의

RegBullColor, RegBearColor: 일반 다이버전스 색상

HidBullColor, HidBearColor: 숨겨진 다이버전스 색상

EnableStrengthStyle: 강도 기반 선 스타일 활성화

DefaultLineStyle: 기본 선 스타일

PanelBackColor: 패널 배경색

PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: 패널 텍스트 색상

PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: 패널 위치

PanelFontSize: 패널 글꼴 크기

지지/저항 설정

ShowSRLines: 지지/저항선 활성화/비활성화

SR_Lookback: 분석할 캔들 수

SR_UseM1, SR_UseM5, ...: 분석할 시간대 선택

SupportColor, ResistanceColor: 지지/저항선 색상

SR_LineStyle, SR_LineWidth: 지지/저항선 스타일 및 두께

SR_Tolerance_Percent: 가까운 레벨 그룹화를 위한 허용 오차

경고 시스템

EnableAlerts: 경고 시스템 활성화/비활성화

AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: 경고를 위한 다이버전스 유형 선택

UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: 알림 방법

AlertOncePerBar: 각 유형별 캔들당 하나의 경고로 제한

SoundFileName: 사용자 정의 사운드 파일

경쟁 우위

뛰어난 정확도: 잘못된 신호를 제거하기 위한 여러 필터가 있는 고급 알고리즘 이중 시각화: 가격 차트와 RSI 창 모두에 다이버전스를 표시하는 시스템 다중 시간대 분석: 여러 시간대의 정보 통합 완벽한 사용자 정의: 모든 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있는 50개 이상의 조정 가능한 파라미터 리소스 최적화: 많은 상품이 있는 차트에서도 최적의 성능을 발휘하도록 설계 지능형 메모리 관리: 그래픽 개체의 자동 정리 및 선택적 재계산

실제 응용

반전 거래: 잠재적인 시장 반전 지점의 정확한 식별

추세 지속 거래: 숨겨진 다이버전스로 기존 추세 확인

다중 자산 분석: 모든 상품 (외환, 주식, 지수, 암호 화폐)과 호환 가능

스캘핑 및 데이 트레이딩: 낮은 시간대에서 명확하고 정확한 신호

스윙 트레이딩: 높은 시간대에서 장기적인 기회 식별

결론

RSI 다이버전스 스위트 프로는 다이버전스를 기반으로 높은 확률의 거래 기회를 식별하려는 트레이더를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 고급 감지, 강도 분류, 다중 시간대 분석 및 경고 시스템의 고유한 조합으로 인해 메타트레이더 5를 사용하는 모든 기술적 트레이더에게 필수적인 도구입니다.



