Meravith MT5

이 인디케이터는 임의의 지점에서 거래량을 분석하고 해당 거래량의 시장 소진(exhaustion) 수준을 계산합니다.

Meravith 주요 라인:

  • 강세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다.

  • 약세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다.

  • 추세선 – 시장 추세를 나타냅니다. 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색상이 변경되며, 추세 지지선 역할을 합니다.

사용 방법: 보라색 세로선을 더블 클릭한 후 원하는 위치로 이동시키십시오.

추세와 조정을 포함해 무엇이든 분석할 수 있습니다. 인디케이터를 시장의 상단, 하단 또는 중요하다고 생각되는 임의의 지점으로 이동시킬 수 있습니다. 좋은 방법은 시장이 소진선 사이에 머물도록 Meravith를 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 추적할 수 있는 명확한 목표를 갖게 됩니다.
초기 소진선이 돌파되면 새로운 소진선이 나타나며, 추가로 거래 가능한 채널이 형성됩니다.

소진 수준에 도달하면 인디케이터의 위치를 다시 조정하거나 다른 시간 프레임으로 전환하여 새로운 소진 수준을 식별할 수 있습니다.

추세선과 거래량 소진선 사이의 거리가 멀수록 해당 방향의 거래량이 더 많음을 의미합니다. 추세선은 진입 지점으로 사용할 수 있으며, 소진선은 이익 실현 지점으로 사용할 수 있습니다.

Meravith에는 차트 상의 버튼들이 포함되어 있어 작업이 훨씬 더 쉽고 빠릅니다. 모든 핵심 기능은 차트에서 직접 전환할 수 있습니다. 각 버튼의 기능은 다음과 같습니다:

  • DEV – 지지선으로부터의 이중 편차를 표시합니다. 추세 내에 거래량이 높을 경우 추가 지지선 역할을 할 수 있습니다.

  • 95% – 최근 20개 캔들의 95%를 포함하는 곡선을 그립니다. 가격이 이 수준을 돌파하면 강한 움직임으로 간주됩니다.

  • 99% – 95%와 유사하지만 최근 20개 캔들의 99%를 포함합니다. 이 구역을 넘는 돌파는 극단적인 움직임을 의미합니다.

  • CH – 구조를 더 잘 시각화할 수 있도록 전체 지지 채널을 표시합니다.

  • MID – 전체 움직임의 중간점(50%)과 0%, 100% 수준을 표시합니다.

  • E – Meravith 모드와 Enigmera 모드 간 전환. Enigmera의 기본 기능에 접근할 수 있습니다.

  • Vd – 평균과 비교해 비정상적으로 높은 거래량 편차를 가진 캔들을 강조합니다.

  • ON / OFF – 인디케이터 전체를 켜거나 끕니다.

권장 사항:

  • 통화쌍: 모든 쌍, 모든 시장

  • 시간 프레임: 모든 시간대

  • 최소 예치금: 없음

  • 계좌 유형: 제한 없음

  • 브로커: 제한 없음

구매 전:
이 제품은 MetaTrader 전략 테스터에서 직접 테스트할 수 있습니다.
구매 결정을 내리기 전에, 선호하는 종목, 시간 프레임 및 시장 조건에서 어떻게 작동하는지 확인하시길 강력히 권장합니다.

질문이나 설명이 필요하십니까?
MQL5에서 저에게 개인 메시지를 보내주십시오.
저는 항상 도움을 드릴 준비가 되어 있으며, 제품이 제공하는 기능을 완전히 이해하실 수 있도록 명확한 안내를 제공합니다.

