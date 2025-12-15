Scalping Winning Signals Pro SWS

UZFX SWS {스캘핑 승리 신호} 프로 v1.0은 빠르게 움직이는 시장에서 정확한 진입 신호를 찾는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더를 위해 Usman Zabir(UZFX LABS)가 특별히 개발한 강력하고 재도색되지 않는 지표입니다. 지연이나 잘못된 재도색 없이 신뢰할 수 있는 실시간 신호를 요구하는 트레이더에게 이상적입니다.


추천* 최적 시간대: 30분 이상.

{1시간}이 가장 선호하며, 결과는 놀라울 정도입니다...!


주요 기능:


최근 및 과거 신호를 명확한 시각적 화살표로 표시(오래된 신호는 점으로 표시 옵션 포함).

자동 계산 및 그리기 기능: 진입선, 손절선(최근 스윙 저점/고점 기준), 다중 이익실현선(RRR 1:1, 2:1, 3.5:1 – 완전 커스터마이징 가능).

최신 신호 세부사항, 진입가, 손절선, 이익실현선을 표시하는 차트 내 정보 패널.

종합 알림: 팝업, 소리, 푸시 알림, 이메일.

차트 커스터마이징 옵션(색상, 배경, 캔들 스타일).

안전한 배포를 위한 내장형 라이선스 만료 시스템(업데이트 날짜로 갱신 가능).

모든 통화쌍, 상품, 시간대에 적용 가능한 UZFX SWS PRO는 향상된 위험-보상 관리로 성공적인 스캘핑 기회를 식별하도록 트레이더를 지원합니다.


리페인팅 없음 | 정확한 신호 | 전문적인 거래 시각화


Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

